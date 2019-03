'A Vox le pido': Juanes denuncia que Vox utilitzi 'A Dios le pido' per fer campanya

La utilització de cançons populars a les campanyes electorals no és nova. Vox, però, no només ha decidit utilitzar la cançó 'A Dios le pido' de Juanes, com abans havia fet Podem amb 'L'estaca', sinó que han canviat la lletra de la cançó per donar-li un nou sentit.

Sobre un fons amb postals d'Espanya, fotomuntatges i imatges dels mítings i dels líders del partit, el tema demana "Que mis hijos se despierten con un gobierno muy decente", "Que mi arte [els toros] no se muera censurado por la izquierda", "Que derrotes al marxismo [Podem] y nunca regrese el mal a mi tierra [Zapatero]". L'associació d'imatges i paraules continua derivant en insults a "la arpía" [Otegi] i "el malvado Sanchijuelo [el president espanyol, a qui dibuixen amb una samarreta amb la inscripció 'Llibertat presos polítics']". La cançó demana "Una España para arriba y adelante y al indepe para siempre derrotarle [imatges fent mofa de Puigdemont, Rufián, Torra i cartells de 'Colpistas a prisión']". Finalment, vol un govern de Vox i no un tripartit "roig" o "un inútil de corrupció".

Segons la formació d'ultradreta, l'autora és una simpatitzant desconeguda a qui busquen per poder fer servir la cançó als seus actes, però mentrestant ja la fan córrer per les xarxes, com ara Twitter i YouTube, amb el seu logo.

🚨 ¡NECESITAMOS TU AYUDA! 🚨



🎶 Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos.



📢 Ayúdanos con tu RT a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros 😉✌ pic.twitter.com/WbZxQlTj5g — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 29 de març de 2019

El cantant colombià Juanes, autor del tema original, ha denunciat aquest dissabte "amb una enorme tristesa i indignació" que Vox hagi manipulat la seva cançó amb la finalitat de "fer campanya política". Ha recordat que el tema està protegit per les lleis de propietat intel·lectual a tot el món i s'ha reservat el dret a defensar la integritat de la cançó als tribunals.

Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. — JUANES (@juanes) 30 de març de 2019

No és el primer cop que Vox es posa en contra un músic. Després que el partit ultra utilitzés en un acte una cançó seva, entre d'altres, el cantant espanyol Coque Malla els va recordar que 'No puedo vivir sin ti' no parla, com pot semblar, de la cocaïna, sinó d'una relació gai de dos amics seus. "Ho dic perquè potser s'han ficat de peus a la galleda", va dir. I va afegir amb ironia que potser és que a Vox van abraçar "la causa homosexual". El líder de Vox, després del ressò d'aquest post del músic, va respondre sense gens de cintura, enfadat.