Willy Toledo compareix davant el jutge després de ser detingut

L'actor Willy Toledo, que va ser detingut ahir, compareix aquest matí davant el jutge després de passar la nit a la comissaria. L'advocat de Toledo, Endika Zulueta, ha denunciat que la seva detenció es produís 10 hores abans de l'hora en què havia de declarar davant el jutge i que l'hagin posat en situació d'aïllament de manera "innecessària", quan Toledo havia comunicat on seria durant el dia d'avui. També ha criticat que no li hagin permès encara entrevistar-se amb l'actor per parlar de la defensa, un fet que, diu, "vulnera la llei", ja que els detinguts "tenen dret a ser assistits per un advocat en qualsevol circumstància". Per això, desconeix si Toledo es negarà a declarar, tot i que no creu "que respongui a un qüestionament de la seva manera de pensar". "M'imagino que adoptarà la postura més adequada", ha afegit.

Pocs minuts abans de les 10h, l'advocat de Toledo entrava als jutjats de Plaza de Castilla per reunir-se finalment amb el seu client després de 20h d'aïllament. L'actor ha arribat als jutjats dins d'un cotxe de la policia després de passar la nit al calabós.

Toledo va ser detingut ahir per no presentar-se davant el jutge en dos ocasions, després que l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians el denunciés per haver insultat Déu i la Mare de Déu.

"Ha expressat una cosa que pot ser malsonant però és la manera d’expressar-se de moltes persones", ha dit Zulueta a Catalunya Ràdio, on ha denunciat que el fet que "una persona hagi d’explicar per què utilitza determinades expressions i per què escriu que es caga en un ésser invisible sembla més de l’Edat Mitjana".

Més d'un centenar de persones van protestar ahir al Teatro del Barrio, al cèntric barri de Lavapiés de Madrid, on Toledo havia organitzat un acte de "resistència" la vigília de la declaració. L'organització va mantenir l'acte, que va omplir l'aforament del teatre, per reivindicar la llibertat d'expressió. Entre els assistents hi havia companys de professió de Toledo com ara Pepe Viyuela i altres personalitats com l'escriptora Lucía Etxebarría.