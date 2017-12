Warner Music admet "comportaments inapropiats" d'alguns executius

La discogràfica Warner Music admet que alguns dels seus executius als Estats Units van incórrer en "comportaments inapropiats", d'acord amb un memoràndum de la direcció de recursos humans adreçat al personal de la companyia.

Variety ha fet públic el contingut del memoràndum signat per la vicepresidenta executiva de recursos humans, Maria Osherova, que ha transcendit poques hores després que Warner Music anunciés que prendrà mesures contra el vicepresident executiu del departament d'A&R (artistes i repertori), Jeff Fenster, i un altre executiu no identificat arran de les acusacions d'assetjament sexual. "Tractarem aquestes qüestions molt seriosament, i hem designat un investigador independent per fer-ne una revisió. Algunes acusacions són certes i, per tant, som en procés de prendre mesures disciplinàries contra ells", assenyala el text intern de Warner Music.

"Si les pertorbadores notícies dels últims mesos ens han ensenyat alguna cosa és que hi ha una necessitat d'un canvi durador a la nostra companyia, la nostra indústria i la nostra societat. Sempre podem fer-ho millor", afegeix el text.

D'altra banda, Billboard també ha informat que una antiga executiva de Warner Music va escriure una carta abans de deixar la companyia en què acusava Fenster i un altre executiu el nom del qual es desconeix, de comportament sexuals fora de lloc. la denunciant també assegurava que el conseller delegat de Warner Music, Stephen Cooper, li va fer un comentari inapropiat en una festa.

Després de les acusacions d'agressió sexual contra el productor de cinema Harvey Weinsten, Hollywoodviu immers en una gran polèmica davant el degoteig constant de denúncies per abús i assetjament sexual. El moviment #MeToo ha animat les víctimes d'agressions sexuals a denunciar els casos, que no han afectat només el cinema i la televisió, sinó també la música, la política i el periodisme.