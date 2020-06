El White Summer Costa Brava se celebrarà de l'1 al 23 d'agost

La novena edició del festival White Summer Costa Brava se celebrarà de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals. El festival empordanès readaptarà el format i la programació per adequar-se a les restriccions sanitàries imposades per la crisi sanitària del coronavirus, però es manté amb l'objectiu de "reactivar el món cultural i l'economia local", explica l'organització en un comunicat. La distància física imposada per evitar contagis ha obligat el festival a ajornar el cicle de concerts que tenia previst per a aquest any i que es farà el 2021, coincidint amb la 10a edició de la iniciativa.

El White Summer Costa Brava girarà aquest any al voltant del lema Safe & Sounds i comptarà amb més de 50.000 metres quadrats, que s'ompliran d'art, natura i creativitat. "Aquest any, més que mai, sentíem la necessitat de celebrar l'art de viure. En un context com l'actual, el White Summer té el compromís de donar suport a l'economia local, el talent de proximitat i el disseny emergent", afirma la fundadora de l'esdeveniment, Miryam Cuatrecasas.

El festival treballa "per garantir la plena seguretat de tots els assistents, artistes i equips involucrats". Per això s'ha redissenyat la programació, que serà diària i tindrà lloc des de les sis de la tarda fins a passada la mitjanit, i comptarà amb activitats i espais per a totes les edats. Entre les propostes del festival hi haurà concerts acústics d'artistes emergents, espais gastronòmics de quilòmetre zero i dissenyadors catalans repartits per un gran recinte instal·lat en plena natura. Els noms dels artistes participants es donaran a conèixer aviat.

"Volem donar suport al talent local i al producte de proximitat, que són els que han patit més les conseqüències derivades de la pandèmia", explica Cuatrecasas. El festival informarà de manera regular de totes les mesures sanitàries i de seguretat, com també de l'aforament màxim i els protocols que caldrà seguir. Entre les mesures que s'aplicaran hi ha l'eliminació dels pagaments amb diners en efectiu, una nova distribució del recinte i la desinfecció constant dels espais.