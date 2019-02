¿És Whoopi Goldberg la presentadora secreta dels Oscars?

L'actriu Whoopi Goldberg, que ha presentat els Oscars en quatre ocasions, podria ser la presentadora sorpresa de la gala que se celebrarà el pròxim diumenge, segons apunten diferents fonts recollides pel rotatiu The Guardian. Goldberg no ha aparegut pel programa que presenta, 'The View', d'ençà que es va anunciar que participaria en la cerimònia presentant un dels premis.

Quan Kevin Hart va renunciar com a presentador d'aquesta edició, l'actriu i presentadora es va oferir públicament a l'Acadèmia, tot recolzant la necessitat de la figura del presentador: "Si vols fer una cerimònia sense presentador, endavant. Però crec que és una mala idea. La gent necessita algú que els porti d'un segment a l'altre. I ha de ser algú que s'estimi les pel·lícules".

El 1994, Goldberg va ser la primera dona que va presentar uns premis Oscars en solitari. Repetiria com a mestra de cerimònies el 1996, el 1999 i el 2002, una edició que va durar quatre hores i 23 minuts, la més llarga de la història dels Oscars. Abans, va ser la primera actriu negra en aconseguir dues nominacions als Oscars: la primera per 'El color porpra' i la segona per 'Ghost', que va guanyar.