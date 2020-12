'Los Favoritos de Midas': Willy Toledo ho peta a Netflix malgrat el boicot

'Los favoritos de Midas'

Miguel Barros i Mateo Gil per a Netflix Espanya. En emissió a Netflix

La tornada de Willy Toledo a la televisió ha estat tota una notícia. Des que l'organització ultra Asociación de Abogados Cristianos el va denunciar l'any 2017 per una piulada, l'actor havia tingut serioses dificultats per trobar feina en el sector audiovisual. Aquesta sequera es va acabar quan la productora Nostromo el va contractar per al seu nou projecte, una adaptació per a Netflix del relat de Jack London The Minions of Midas, traduït com Los Favoritos de Midas. L'estrena de la sèrie el 13 de novembre va generar un nou intent de boicot des de les xarxes per part de la ultradreta. Però els ha sortit el tret per la culata. Los Favoritos de Midas es manté entre el més vist a Netflix les darreres setmanes i ha recollit molt bones crítiques entre la premsa internacional.

Guionista habitual d'Alejandro Amenábar, Mateo Gil ha desenvolupat des de fa anys una carrera pròpia com a director cinematogràfic, i amb Los favoritos de Midas s'estrena en el format sèrie. Gil i el coguionista Miguel Barros han ampliat i han traslladat al Madrid actual la trama del conte de Jack London, en què l'escriptor nord-americà posava en evidència la immoralitat del capitalisme a partir del xantatge mesquí del qual és víctima un empresari per part d'Els Favorits de Mides, una societat secreta amb el nom del llegendari rei de cobdícia il·limitada.

A la sèrie, el personatge principal, Víctor Genovés (Luis Tosar), és el directiu d'un grup mediàtic que pren decisions a contracorrent. Fins al punt que un accionista l'acusa de “sociata” quan aposta per donar cobertura al diari insigne del grup a un reportatge d'investigació que denuncia les obscures implicacions d'un important banc espanyol en la Guerra de Síria. Però la trajectòria de Genovés es complica de debò quan comença a rebre una sèrie de cartes firmades pels misteriosos Favorits de Mides en què li demanen una quantitat ingent de diners. Si refusa pagar, una persona qualsevol morirà en una data i un lloc concrets. Genovés no cedeix i els anònims compleixen l'amenaça. ¿El protagonista és corresponsable d'aquests assassinats aleatoris?

A l'ombra de David Fincher

Mateo Gil desenvolupa un thriller sofisticat que s'emmiralla en cineastes com David Fincher a l'hora de teixir un misteri que a mesura que avança la trama, lluny d'apropar-se a una resolució satisfactòria, genera un ambient cada cop més irrespirable. La sèrie presenta un concepte del capitalisme com una opció intrínsecament depredadora i immoral en el sentit que no assumeix responsabilitats respecte al dolor que genera. Pel que fa a la producció, Los Favoritos de Midas pot presumir d'un nivell de qualitat inqüestionable. Però els responsables del guió resulten massa esquemàtics en el dibuix d'algunes trames i personatges, sobretot en el de Mónica (Marta Belmonte), una periodista “de raça” tan estereotipada en el seu compromís amb l'ofici que s'apropa a una paròdia de Pantomima Full.

Com passa igualment en altres sèries espanyoles, els creadors tampoc són capaços de concebre la protestes ciutadanes que representen el malestar d'un país més enllà d'un paisatge sorollós de fons que complica la vida als protagonistes. Però s'agraeix que la sèrie no resulti complaent i deixi un pòsit de desfici al final. I, per cert, Guillermo Toledo demostra, en el paper de policia cansat que intenta desentrellar la conspiració darrere Els Favorits de Mides, com s'ha equivocat la professió no donant-li més feina aquests darrers anys.