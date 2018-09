La policia deté a Madrid l'actor Willy Toledo per negar-se a declarar

La policia ha detingut aquest dimecres a l'actor Willy Toledo per no presentar-se a declarar dues vegades davant la justícia en un cas en què està sent investigat per haver insultat Déu i la verge. "Em detenen. Se'ns ha fotut el 'guateque'. Som-hi. Poloniaaaaa", ha escrit l'actor al seu perfil de Facebook. La justícia va ordenar la seva detenció la setmana passada i Toledo ja va advertir que no es lliuraria. De fet, havia organitzat per aquest vespre un acte de "resistència" al Teatro del Barrio, al cèntric barri de Lavapiés de Madrid.

La denúncia, interposada per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, és per haver dit justament en un missatges a Facebook que es "cagava en Déu i la verge". Segons l'organització, l'actor vexava els seus sentiments religiosos en escriure un text de suport a la germandat del Santíssim Cony Insubmís. En concret, deia: "Jo em cago en Déu i em sobre merda per cagarme en el dogma de la santedat i la virginitat de la verge Maria". La fiscalia també va adherir-se a la denúncia i va denunciar l'actor per un delicte contra els sentiments religiosos.

El Teatro del Barrio ha anunciat en el seu perfil de Twitter que manté l'acte d'aquesta nit en suport a Willy Toledo i, "sobretot" per donar suport a la "Llibertat d'Expressió". La policia ha detingut l'actor al seu domicili només un dia abans de la seva nova cita davant del jutge. Està previst que sigui traslladat demà dijous al matí a declarar davant del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid.