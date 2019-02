Wismichu estrenarà la seva polèmica pel·lícula a la plataforma Flooxer

El documental del 'youtuber' Wismichu (Ismael Priego), una de les pel·lícules que va aixecar més rebombori al Festival de Sitges de l'any passat, ja té data d'estrena. El film, 'Vosotros sois mi película', està dirigit pel cineasta Carlo Padial i es publicarà a la plataforma digital Flooxer d'Atresplayer el 31 de març, tot i que també es preveu fer una estrena reduïda al cinema per als fans.

Ha sido el proyecto más duro en el que he trabajado, pero al fin está listo:

“Vosotros sois mi película”



Próximamente en cines & Flooxer. pic.twitter.com/YxVxbRPB1E — Isma (@Wismichu) 27 de febrer de 2019

El 'youtuber' va presentar a l'octubre, durant el festival, el que anunciava com el seu primer llargmetratge, ' Bocadillo', que en realitat era un vídeo de tres minuts repetint-se en bucle durant una hora i vint minuts amb lleugeres variacions. Part del públic que va comprar l'entrada per veure el film inexistent es va sentir ofès, i el director del Festival, Ángel Sala, va acabar demanant disculpes en nom seu.

Pocs minuts després, Wismichu va aclarir a les xarxes socials que la seva intenció era enregistrar la reacció del públic a la sala de cine per elaborar un futur muntatge. ' Vosotros sois mi película', explica la productora, " és la història darrere de l'escàndol, i un retrat generacional que posa de manifest l'erosió de la veritat en l'era digital".



Carlo Padial , cineasta especialitzat en el post-humor i en el món dels falsos documentals, assenyala que a més de veure's com un documental la cinta també es pot veure "com una comèdia sobre l' esbojarrat present en què vivim, dominat per la confusió, la incertesa , la manipulació mediàtica i la ira generalitzada enfront d' un exterior incert i canviant".



"El que està succeint ara és bàsicament el que succeeix a Internet. ' Vosotros sois mi película ' entra de ple en la qüestió i mostra el canvi de paradigma -diu Pardial -. M'interessa moltíssim explorar el nou llenguatge que està sorgint des d'internet , que actua com una font constant d'informació".

Ismael Priego, conegut sota el pseudònim de Wismichu, és amb 25 anys un dels creadors més influents d'Espanya i Amèrica Llatina, amb més de 8,2 milions de seguidors al seu canal de YouTube, on acostuma a utilitzar l'humor per fer burla de tot, amb un llenguatge primari i desinhibit dirigit a un públic jove.