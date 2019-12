Arriba el tràiler de 'Wonder Woman 1984'

Ja corre per les xarxes el tràiler de Wonder Woman 1984, seqüela d'una de les pel·lícules més taquilleres del 2017, Wonder Woman. Amb Gal Gadot un altre cop com a protagonista, el tràiler presenta les noves incorporacions de la saga: Kristen Wiig com a Cheetah i Pedro Pascal com a Maxwell Lord. L'estrena està programada per al 5 de juny del 2020, amb Patty Jenkins novament com a directora. Si el primer film de la saga estava ambientat durant la Primera Guerra Mundial, Wonder Woman 1984 avança en la cronologia del personatge i situa aquesta nova aventura als anys 80, abraçant de ple l'estètica de l'època i cançons emblemàtiques com Blue Monday, de New Order.