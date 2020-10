Un Woody Allen en pilot automàtic i el debut com a director de Viggo Mortensen, les estrenes de la setmana

'Rifkin's festival'

La postal donostiarra, crepuscular i cinèfila de Woody Allen

Ni feta a mida per al festival que va inaugurar, la nova pel·lícula de Woody Allen ressegueix, a través de la càlida fotografia de Vittorio Storaro, els principals escenaris de Sant Sebastià i del certamen cinematogràfic que la ciutat basca acull cada setembre. Rifkin's festival és una nova postal turística que el cineasta nord-americà firma des d'Europa en agraïment als seus productors autòctons, i en el marc de la qual desplega en pilot automàtic alguna de les seves rutines neuròtiques.



'El juicio de los 7 de Chicago'

Un film judicial sobre la fi de la contracultura nord-americana

Els aldarulls durant la Convenció Nacional del Partit Demòcrata a Chicago el setembre del 1968 han marcat l'imaginari cultural dels intel·lectuals d'esquerra nord-americans, ja que aquestes protestes promogudes per diversos moviments progressistes –que van derivar en una violenta batalla campal i la detenció dels seus líders polítics– van representar el punt final del somni contracultural. Així ho va plantejar en el seu moment Nicholas Ray a l'obra mestra experimental We can't go home again (1973), en què el cineasta assumia la derrota moral de la revolució.



'Explota explota'

Un musical poc inspirat amb cançons de Raffaella Carrà

En Pero...¡en qué país vivimos!, una eixerida Concha Velasco era Bárbara, una moderna cantant pop enfrontada a l'encarnació –amb patilles– de la cançó tradicional espanyola: Manolo Escobar. El film, estrenat el 1967, oferia, en paraules de Vicente Benet, una "visió optimista del desenvolupisme": l'amor que sorgia entre els protagonistes representava la unió no conflictiva, pactada, entre tradició i modernitat, en un moment en què el país s'enfrontava a canvis traumàtics. Explota explota, que transcorre a inicis dels setanta, en ple franquisme tardà, presenta un esquema similar de personatges i una visió de l'època tan edulcorada que gairebé ens fa creure que qualsevol temps passat va ser millor.

'Falling'

Viggo Mortensen debuta com a director amb un notable melodrama

És Àragorn, Alatriste i Sigmund Freud. També l'assassí d' Una història de violència, el pare de La carretera o el xofer de Green book. Però Viggo Mortensen (Nova York, 1958) és, sobretot, un artista humil i inquiet que ha gestionat amb intel·ligència el seu èxit i que aquest divendres s'estrena a la cartellera com a director amb Falling, un notable melodrama sobre la difícil relació entre un pilot gai (el mateix Mortensen) i el seu pare, un home amb un principi de demència i profundament amargat per a qui passat i present es confonen en una nebulosa infinita.