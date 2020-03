Woody Allen publica les seves memòries per sorpresa

L'embolic de les memòries de Woody Allen ha arribat, per fi, a l'últim capítol. El director ha signat aquest dilluns amb l'editorial Arcade Publishing i ha publicat per sorpresa als Estats Units Apropos of nothing. Així s'acaba el que ha estat el serial de l' any al món editorial, que va començar quan el director va acceptar l'oferta de Hachette per publicar les seves memòries i l'editorial es va acabar fent enrere pocs dies després d'anunciar el llançament per al 7 d'abril.

Hachette va decidir no publicar A propósito de nada per les pressions internes de part dels treballadors de l'empresa, que s'oposaven a publicar les memòries d'un acusat de presumptes abusos sexuals a la seva filla, Dylan . A més, un altre fill d'Allen, Ronan Farrow , que va destapar el cas Harvey Weinstein i havia de publicar un llibre amb l'editorial, va trencar amb l'editorial i la va criticar durament per "falta d'ètica i compassió amb les víctimes".

Segons Associated Press, que ha tingut accés al llibre, Allen rebat les acusacions de Mia Farrow d'haver abusat de la seva fill Dylan. "No vaig posar un dit damunt la Dylan. Ni tan sols vaig fer res que pogués ser malinterpretat com abús –es defensa el director–. És tot una invenció, de principi a fi". Allen admet que va descansar el seu cap a les faldilles de Dylan durant una visita a la casa de Farrow l'agost del 1992. "No li vaig fer res impropi –assegura–. Jo era en una habitació plena de gent mirant la televisió a mitja tarda".

Allen també compara les acusacions de Mia Farrow amb "una croada com la d'Ahab [personatge de Moby Dick]" que té com únic objectiu venjar-se d'ell. Les memòries inclouen un post scriptum en què es comenta la decisió de Hachette de no publicar el llibre tot i saber perfectament que el veien com "un pària tòxic i una amenaça per a la societat". "Quan van rebre els primers retrets, van ajustar la seva posició i van llençar el llibre com si fos un munt de fotocòpies", lamenta el director.