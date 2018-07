La XIV Biennal Espanyola d'Arquitectura premia la Casa Vicens i els pisos amb posidònia guanyadors del FAD

La llista de guanyadors de la XIV Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme s'han fet públics aquests dijous, i té un marcat accent català: 11 dels 23 dels despatxos reconeguts són catalans, i el jurat a premiat obres com la restauració de la Casa Vicens, de Martínez Lapeña i Torres i David García; la intervenció urbanística 'Carrer Plaça' al Turó de la Rovira, de Bosch i Capdeferro, i la Casa 1413 de Girona, del despatx Harquitectes. En total es van presentar 315 obres, 27 de les quals van quedar finalistes. El lema d'aquesta edició és 'Més habitar, més humanitzar'.

També ha sigut premiada l'obra guanyadora del premi FAD, els pisos amb posidònia a Formentera de Carles Oliver, Antonio Martín, Joaquín Moyá i Alfonso, Reina, i una de les guanyadores en la categoria del FAD internacional, l'Escola a Orosnnens (Suïssa), de Jaume Mayol i Irene Pérez (TEd'A Arq). Dues altres obres catalanes i internacionals premiades a la biennal són l'edifici universitari de Jordi Badia a Katowice (Polònia) i el Jardí Niel, a Tolosa, de Miquel Batlle i Michele Orliac.

540x306 Casa 1413, d'Harquitectes, a Ullastret / ADRIÀ GOULA Casa 1413, d'Harquitectes, a Ullastret / ADRIÀ GOULA

La vocació pública dels arquitectes catalans es pot trobar en tres obres més: el Centre Mèdic Psicopedagògic de Vic, del despatx Comas-Pont; la recuperació de l'accés al Castell de Jorba, de Carles Enrich, i un edifici de serveis a la ciutat esportiva del Morrot (Olot), d'Eduard Callís i Guillem Moliner.

540x306 Departament de ràdio i televisió de la Universitat de Silèsia, de Jordi Badia / ADRIÀ GOULA Departament de ràdio i televisió de la Universitat de Silèsia, de Jordi Badia / ADRIÀ GOULA

En l'àmbit de l'habitatge han sigut premiats dos habitatges a Llafranc, d'Emiliano López Matas i Mónica Rivera, la reforma d'un àtic a Barcelona projectada pel despatx Arquitectura G i un edifici d'habitatges al carrer Provença del despatx MAIO.

La versatilitat dels arquitectes

Entre les obres premiades en l'àmbit estatal hi ha obres de tipologies tan diverses com la residència per a gent gran d'Óscar Miguel Ares Álvarez a Valladolid, la reforma de la planta basamental del Banc d'Espanya, de Paredes Pedrosa, i la recuperació del refugi racionalista La Roiba (Pontevedra), de María Vázquez, Jesús Gallo i Pablo Olalquiaga.