Xarim Aresté i Txarango se sumen a l’Strenes

“En només cinc edicions hem tingut una de les consolidacions més satisfactòries i ràpides: hem passat dels 9.000 espectadors als prop de 33.000”, destaca Xavi Pascual, director del festival Strenes, que aquest any presenta un cartell amb una quarantena d’artistes que actuaran del 24 de març al 30 d’abril en diversos escenaris de Girona i Salt. Dyango, Xarim Aresté, Txarango, Judit Neddermann, Projecte Mut, Ramon Mirabet, Roger Mas i Quimi Portet són alguns dels convidats, que se sumen als ja anunciats com Morcheeba, Luz Casal, Maria del Mar Bonet i Joan Dausà.

Com és tradició, l’Strenes aixecarà el teló el 24 de març amb un concert sorpresa al terrat de l’Oficina de Turisme de la Rambla de Girona que s’anunciarà hores abans de l’actuació. I com a novetat, aquella tarda també actuaran els terrassencs Sense Sal a la plaça del Vi. “D’aquesta manera allarguem el tret de sortida amb una altra actuació”, apunta Pasqual, que espera que a la llarga “la inauguració duri tot el dia i sigui el dia gran de l’Strenes”. Un altre escenari emblemàtic del festival són les escales de la catedral, on, segons el director, “cada cop hi ha més artistes que demanen actuar-hi”. Enguany s’hi han programat tres actuacions: La Pegatina, Ramon Mirabet i Joan Dausà, que va exhaurir totes les entrades que hi havia a la venda en només quinze hores.

Festa major a plaça

L’any passat el festival gironí va organitzar un cap de setmana de concerts gratuïts a la plaça Catalunya que enguany ha rebatejat com la Festa Major de l’Strenes i que comptarà amb les actuacions de Fundación Tony Manero, Roba Estesa, Projecte Mut, La Iaia i Gertrudis. Serà el 20 i el 21 d’abril i tornarà a comptar amb la complicitat de les entitats socials gironines, que celebraran la fira del voluntariat i que compartiran l’espai amb una zona gastronòmica que “aquest any serà més gran”.

Una les novetats d’aquest 2018 és la secció Talent Gironí, on es podran sentir cinc propostes d’artistes de les comarques gironines d’estils molt diferents com són Carmen 113, North State, Pau Blanc, Sara Terraza i Caritat Humana, el grup liderat per Jaïr Domínguez. A més a més, també per primera vegada, el festival engegarà una col·laboració amb el Girona FC els detalls de la qual s’anunciaran en les pròximes setmanes. Però no és l’únic secret que s’han guardat els organitzadors. També han avançat que hi haurà un grup que farà “un concert especial”.

A la presentació del cartell, a més dels organitzadors, també hi van assistir dos dels artistes convidats: Dyango i Paula Valls. El barceloní farà una aturada en la seva gira americana per assistir a l’Strenes. “Serà la seva primera actuació a Girona, que recordi”, explica il·lusionat Dyango al costat de la jove Valls, a qui ha aconsellat que tingui “fe” en el que ella fa “perquè la música és el més gran que Déu ha portat a la terra”. Una afirmació amb la qual la manlleuenca coincideix plenament: “No hi ha res amb més força que l’art i la música”, diu Valls, que presentarà a l’Strenes el seu primer disc, format per cançons “molt sinceres i personals”.

Les entrades d’alguns concerts van sortir a la venda fa unes setmanes i n’hi ha dos que ja les han exhaurit: Luz Casal i Joan Dausà.