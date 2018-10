La Xina ja espera l’Orfeó Català

Noranta cantaires de l’Orfeó Català volen cap a la Xina, on oferiran quatre concerts en tres ciutats de dijous a diumenge. La gira, que passarà per Xangai, Wuxi i Hefei, neix de la invitació del Shanghai International Art Festival, que celebra el vintè aniversari amb una programació que també inclou concerts de Riccardo Chailly amb l’Orquestra del Festival de Lucerna, Emmanuel Krivine amb l’Orquestra Nacional de França, Renaud Capuçon amb la Camerata Salzburg i Alan Gilbert amb la NDR Elbphilharmonie, entre d’altres.

“És la primera gira xinesa de l’Orfeó Català”, va recordar ahir el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, que explica que “tot ha sigut llarg i costós de cuinar, també el repertori”. Per al director de l’Orfeo Català, Simon Halsey, també serà el debut a la Xina al capdavant d’un cor. “Havia rebut invitacions, però fins ara no se n’havia materialitzat cap”, explica Halsey, que ha hagut de preparar un repertori especial i consensuat amb el festival xinès, que volia música popular que no fos religiosa.

Halsey i el sudirector de l’Orfeó Català, Pablo Larraz, han configurat un programa bona part del qual van interpretar diumenge al Palau de la Música i que començarà amb An die Sonne de Schubert i From the bavarian highlands d’Elgar, però que també tindrà un marcat accent català, amb obres de Pau Casals (“l’artista català més conegut”, diu Larraz) i Eduard Toldrà (“el gran liederista català”), a més del Retaule de cançons populars d’Albert Guinovart, que ha harmonitzat sis cançons populars catalanes en una suite. Es tracta d’un arranjament per a cor i piano (que a la Xina tocarà Pau Casan) de cançons com Els fadrins de Sant Boi, El testament d’Amèlia i Els tres tambors. “Trobar un repertori de música profana per fer una gira per l’Àsia no és fàcil. Per sort, hi ha molt repertori de cançons populars catalanes”, diu Halsey.

Els concerts tindran una coda especial fruit de l’intercanvi amb un cor xinès. L’Orfeó Català cantarà dues peces xineses, i el cor xinès, Rossinyol. “Una cantaire del cor, Iris López, ha treballat a Xangai i ens ha ajudat amb la pronunciació de les peces xineses”, diu Larraz.