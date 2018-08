El singapurès Yeo Siew Hua s'emporta el Lleopard d'Or del Festival de Locarno per 'A land imagined'

El cineasta de Singapur Yeo Siew Hua ha estat guardonat aquest dissabte amb el Lleopard d'Or del Festival de Locarno per la pel·lícula 'A land imagined', en què retrata l'explotació dels treballadors d'altres països a Singapur mitjançant un 'thriller' oníric. La 71a edició del certamen també ha reconegut 'M', de la francesa Yolande Zauberman, amb el premi especial del jurat per a aquesta pel·lícula que explora l'abús sexual a una comunitat ultraortodoxa jueva d'Israel.

El guardó a millor direcció ha recaigut en la xilena Dominga Sotomayor per la seva feina a 'Tarde para morir joven', la història de tres adolescents que s'endinsen en l'edat adulta i que formen part d'una comunitat aïllada al Xile dels anys 90. L'actriu Andra Guti s'ha endut el premi a millor interpretació femenina per 'Alice T', mentre que Ki Joobong ha aconseguit el guardó a millor interpretació masculina per 'Gangbyun hotel'. Així mateix, el festival ha fet una menció especial a la pel·lícula britànica 'Ray & Liz'.