Yolanda García Serrano, Premio Nacional de literatura dramàtica per '¡Corre!'

El Premio Nacional de literatura dramàtica ha recaigut en Yolanda García Serrano per l'obra '¡Corre!'. El premi, concedit pel ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 20.000 euros. El jurat ha triat aquesta obra per "la seva gran força dramàtica, la seva emotivitat, la creació de personatges que representen l'eterna batalla entre els éssers i el seu entorn", "per ser una literatura dramàtica que fa de pont entre les formes més tradicionals i les formes més noves" i, principalment, "per la resolució del difícil problema de l'evolució temporal de la història".

García Serrano és realitzadora i guionista de cine i televisió. Algunes de les sèries en les quals ha participat són 'Farmacia de guardia', 'Abuela de verano' i 'Clara Campoamor'. I en cinema, 'Todos los hombres sois iguales', 'Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo' i 'El amor perjudica seriamente la salud', entre d'altres. Va guanyar un Goya al millor guió original per 'Todos los hombres sois iguales' i va ser nominada a millor documental per '¡Hay motivo!'.

A '¡Corre!' va deixar de banda la comèdia per primera vegada. L'espectacle tracta la violència familiar i les relacions familiars com a llast. L'acció passa en una presó on una dona visita el seu germà petit després de la mort de la mare. L'obra es va estrenar l'abril del 2016 a la Sala Mirador de Madrid.