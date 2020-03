L'Acadèmia Catalana de la Música demana que no "es prescindeixi de la música" per superar la crisi

Davant l'allau de cancel·lacions d'actuacions de música en directe dels últims dies, l'Acadèmia Catalana de la Música ha volgut sortir al pas de la crisi del sector rebutjant la cancel·lació o anul·lació de les activitats programades per promoure, en canvi, l'ajornament. La campanya presentada aquest dijous, La cultura no se suspèn, es prorroga, insta programadors musicals i institucions que es comprometin a "reprogramar" tots aquells esdeveniments culturals ja previstos.



En declaracions a l'ARA, el president de l'Acadèmia, Gerard Quintana, ha demanat que "no es prescindeixi de la música", ja que en un moment d'incertesa com l'actual la cultura és "més necessària que mai". En aquest sentit, el cantant de Sopa de Cabra ha volgut recordar el delicat estat de la professió, que no disposa d'un estatus laboral adequat a la situació. "Som un col·lectiu vulnerable i invisible. Només existim quan som a l'escenari, no quan assagem, escrivim cançons o fem promoció", ha recordat Quintana.

Cultura en quarantena: fent feina en la incertesa

Segons expliquen des de l'Acadèmia, en els pròxims dies es presentarà un informe per analitzar l'estat de la professió que faran arribar a totes les administracions. "Les conseqüències d'aquesta crisi són difícils de mesurar. L'estiu no pinta bé, i encara menys si hem de confiar en l'acció del govern central, que s'ha vist com ho està està gestionant tot", explica Quintana, que reclama "compromís" a totes les institucions: "Encara no ens havíem recuperat de la crisi del 2008 i ara ens trobem amb aquest cop", recorda.



Quintana ha volgut valorar les mesures presentades dimecres per Ada Colau per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en el sector cultural barceloní. Entre els punts promesos per l'Ajuntament de Barcelona hi ha l'avançament de part dels caixets de programacions ajornades per la crisi, que seran destinats a companyies i artistes, o el redisseny del Grec per encabir-hi actuacions reprogramades. En aquest sentit, el cantant creu que és "un bon símptoma, un senyal de sensibilitat", tot i que recorda que avui dia no es pot saber "ni si se celebrarà el Grec, com per pensar a encabir-hi espectacles".

El 'disco boom', les cançons que vindran del confinament

Finalment, el president de l'Acadèmia de la Música aclareix que les institucions són "els primers promotors del país" i que s'hauran de comprometre amb la música "de la mateixa manera que ella sempre ha sortit al rescat quan se l'ha necessitat". També ha tingut paraules per als programadors privats, per als quals ha reclamat ajudes, ja que amb tantes cancel·lacions es troben en una posició molt fràgil: "Necessitaran un pla de xoc al darrere per recuperar-se".