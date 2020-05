Experimentar amb els edificis i els espais amb la Setmana de l'Arquitectura 2020

La pandèmia del coronavirus ha fet que la nova edició de la Setmana de l'Arquitectura, que se celebra des d'aquest dijous i fins al dia 17, s'hagi de fer sense sortir de casa. Tot i així, és plena de conferències, documentals i activitats imperdibles per a tots els públics. A més, coincidint amb la Setmana de l'Arquitectura, el 48 H Open House Barcelona ha llançat un mapa interactiu amb els més de 700 espais que han obert les portes durant la seva trajectòria de deu anys, i l'Ajuntament de Barcelona proposa visitar virtualment els guanyadors del seu Concurs de Cobertes Verdes. També dins de les reflexions sobre l'espai públic, la sostenibilitat i els usos del litoral, es poden consultar les propostes dels XXXII Premis Habitàcola per millorar la qualitat ambiental i els usos de les platges, que són tractades com espais públics i alhora espais naturals.

Reflexionar sobre el confinament

L'arquitecta Bárbara Araque i la politòloga María de Jesús Peña Torres han endegat una reflexió col·lectiva sobre el confinament amb un registre de testimonis de persones de diferents països i amb diferents perfils sobre el seu confinament i com es relacionen amb els seus espais habituals. Es poden veure en aquest enllaç. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle també vol que la ciutadania reflexioni sobre el sentit dels llocs amb un projecte participatiu al qual el públic pot enviar textos i imatges.

El que els joves arquitectes tenen a dir

L'Agrupació Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) compartirà cada dia materials i iniciatives com articles, vídeos en streaming, videoblogs, visites guiades, tallers, impressions 3D i reflexions per repensar l'habitatge concebudes durant el confinament. Els joves professionals de l'arquitectura centren aquest mapa d'arquitectura emergent a Barcelona creat per la Fundació Arquia.

Petits constructors

Com que els més petits han de passar moltes hores a casa durant aquestes setmanes, les propostes infantils i juvenils de la Setmana de l'Arquitectura són especialment necessàries, com els tallers que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha penjat a la seva web, per a estudiants des de primària fins a quart d'ESO, entre els quals hi ha les propostes de construir una càmera fosca, un retallable d'una escola i idees per jugar amb la llum.

Per fer de constructor al menjador de casa, la cooperativa Voltes ha llançat una sèrie de tallers en línia perquè els nens i nenes s'introdueixin en el món de l'arquitectura, i perquè passin una bona estona. En aquest enllaç es poden descarregar les instruccions per construir una cúpula geodèsica, i les diferents propostes es poden trobar a les xarxes amb l'etiqueta #tallersvoltescoop. Aquest dijous compartiran el manual per construir una estructura amb forma de closca de caragol.

La Fundació Mies van der Rohe organitza un concurs de dibuix del seu pavelló per a estudiants de primària i secundària. Per participar-hi cal fer un dibuix a mà del pavelló o d'una part, i compartir-lo a Facebook, Instagram, Instagram Stories o Twitter amb l'etiqueta #miesbcnDrawing fins al 16 de maig. Els guanyadors, que rebran una capsa de colors, es faran públics el dia 17.

I també en el terreny del dibuix, el despatx 2gv comparteix dibuixos d'algunes de les seves obres perquè el públic els imprimeixi i els acoloreixi, i el col·lectiu Urban Sketchers Barcelona proposa que tothom que vulgui dibuixi un racó de casa seva i el comparteixi a les xarxes amb l'etiqueta #USkBcnSetmanaArquitectura.

Conferències a les xarxes

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya continua al seu canal de YouTube el cicle de conferències C de Confinament. Divendres hi participen els arquitectes Ramon Bosch i Bet Capdeferro i diumenge el fotògraf Adrià Goula. I el dia 17 serà el torn de Ricardo Flores i Eva Prats. També és una bona idea recuperar xerrades anteriors, d'arquitectes com Rafael Aranda, del despatx RCR, Anna i Eugeni Bach, Jaume Prat i Toni Gironès.

També en directe, la Casa Vicens, la primera casa d'Antoni Gaudí, ofereix aquest divendres una conferència sobre la restauració de l'habitatge feta entre els anys 2015 i 2017 pels despatxos de José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres i l'estudi Daw Office.

L'arquitectura als mitjans de comunicació

La Fundació Mies van der Rohe i l'agència de comunicació Labòh tornen a organitzar unes jornades sobre la relació de l'arquitectura i els mitjans de comunicació. Les xerrades i taules rodones d'enguany es faran des d'aquest dijous fins dilluns i els protagonistes seran la televisió, la ràdio i les plataformes. La conferència inaugural anirà a càrrec del periodista de The Guardian Oliver Wainwright i la de clausura la farà el fotògraf holandès Iwan Baan, considerat un referent a nivell internacional.

Els documentals de la Fundació Arquia

La Fundació Arquia posa gratis a disposició del públic un cicle de converses d'arquitectes catalans referents de la segona meitat del segle XX, com Josep Antoni Coderch, Francesc Mitjans, Antoni de Moragas, Josep Pratmarsó, Josep Maria Sostres i Josep Lluís Sert, amb presentacions d'uns altres grans arquitectes com Oscar Tusquets i Josep Lluís Mateo.

La fundació també ofereix dos documentals dedicats a Enric Miralles, com Miralles Tagliabue: Estado de las obras, julio 2002, el que va fer Bigas Luna de com estaven onze obres del despatx dos anys després de la mort de l'arquitecte, entre les quals hi ha el Parc Diagonal Mar, el Parc dels Colors, la Biblioteca de Palafolls, el campus universitari de Vigo i el Parlament d'Escòcia. I també el documental que Gustavo Cortés Bueno va dedicar a Miralles l'any 2000, Enric Miralles: Aprendizaje del arquitecto.

També ofereix el documental del congrés que es va celebrar al CCCB els dies 4, 5 i 6 de juny del 1993, com a part del conjunt de congressos anuals organitzats pels arquitectes Peter Eisenman, Ignasi de Solà-Morales i Arata Isozaki entre els anys 1991 i 2000 a diferents ciutats.

La Setmana de l'Arquitectura 2020 està impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe, amb la col·laboració de Barcelona Building Construmat i Arquin Fad.