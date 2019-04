Les administracions acorden l'ampliació del MNAC en un pavelló de la Fira

Les tres administracions públiques que conformen el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han acordat aprovar el pla estratègic 2019-2029. El punt més important serà l'ampliació del centre a la falda de Montjuïc, en concret al pavelló Victòria Eugènia de la Fira, una ambició impulsada per l'actual director, Pepe Serra, que tots els integrants del Patronat i el Consorci del museu consideren "necessària". De tota manera, el finançament i el calendari queden en 'standby' a l'espera d'elaborar el pla de finançament público-privat. El segon pavelló, que també s'havia inclòs en el pla inicial, el d'Alfons XIII, en queda al marge.

Segons l'acord, aquesta extensió acabarà ocupant tot el pavelló quan estigui acabada, de manera que mentrestant podria encabir diferents usos, com explicava en una entrevista a l'ARA el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, l'acord també especifica una altra de les idees de Joan Subirats, i és que aquest espai "de caràcter col·laboratiu" el puguin fer servir altres entitats de la ciutat i la muntanya, i cita el Pavelló Mies van der Rohe.

Al pavelló s'hi traslladarà la col·lecció d'Art Modern (segles XIX i XX), que ja s'ha començat a construir pensant en aquest espai extra, s'hi faran les exposicions temporals i s'hi col·locaran els espais per a activitat educativa i programes públics. No hi aniran la biblioteca ni el centre d'estudis, com pretenia el director del museu.

Segons el museu, el pla 2029 completa el cicle 2012-2017, "amb què el centre ha doblat el nombre de visitants, ha augmentat de manera molt important la seva rellevància i s’ha desplegat àmpliament a Barcelona, Catalunya i a escala estatal i internacional", afirmen. Un cop aconseguida l'ampliació, des del museu creuen que la prioritat serà "potenciar la seva dimensió social per esdevenir un recurs de tothom i per a tothom, amb nous plans d’accessibilitat, inclusió, proximitat, igualtat d’accés a la cultura i treball en col·laboració amb el teixit social i la comunitat".

El director, Pepe Serra, té contracte fins al 2022 i espera veure tancat el projecte d'ampliació. Entre els reptes, plantegen un nou marc regulador que millori la gestió i ampliï la seva representativitat, i ja dins la col·lecció, la creació de nous relats més crítics i oberts a la discussió i la participació.