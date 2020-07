Els concerts del cap de setmana: de Sanjosex a la Mala Rodríguez

Havia de ser un estiu sense música en directe, i al final està sent, de moment, un estiu amb molts concerts de petit i mitjà format. L'agenda està prou atapeïda, sobretot dijous, divendres i dissabte, tal com passa aquesta setmana, en què només a Barcelona coincideixen, entre d'altres, les programacions del Festival Fes Pedralbes, del Cruïlla XXS, de les Nits del Fòrum, del Sala Barcelona, del Teatre Grec, del Festival de Blues... A més, continua l' Strenes 3.0 a l'Auditori de Girona, amb concerts de Blaumut i Mala Rodríguez (que també actua a les Nits del Fòrum).

L'oferta estètica és àmplia. La Gran Orquestra del Liceu s'enfronta al Vivaldi reconstruït de Max Richter. Hi ha actuacions de cançó d'autor més o menys heterodoxes com Sanjosex, Mazoni, Marina Rossell i Christina Rosenvinge; el pop electrònic d' Hidrogenesse; grups que havien de dominar l'estiu de festes majors com Doctor Prats, Itaca Band i Ebri Knight...

L'agenda de concerts del 9 al 12 de juliol

Dijous 9 de juliol

Gran Orquestra del Liceu, 'Max Richter: Vivaldi Recomposed', als Jardins del TNC

Itaca Band a l'Anella Olímpica de Montjuïc

Marcelo Mercadante Sexteto al Teatre Grec

Obeses al Poble Espanyol

Pablo López als Jardins de Pedralbes

Los Punsetes al Parc del Fòrum

Raquel Lúa i Paula Peso al Recinte Modernista de Sant Pau

Siloé al Museu Marítim de Barcelona

Da Souza + Marialluïsa al Castell de Montjuïc

Wax & Boogie a la plaça Major de Nou Barris

Divendres 10

Absolute Beginners (versions de David Bowie) a la Plaça Univers

Los Brillantes a la plaça Major de Nou Barris

Doctor Prats a l'Anella Olímpica de Montjuïc

Fuego Squad al Disseny Hub

Gran Orquestra del Liceu, 'Max Richter: Vivaldi Recomposed', als Jardins del TNC

Hidrogenesse al Castell de Montjuïc

Loquillo & Gabriel Sopeña als Jardins de Pedralbes

Mala Rodríguez al Parc del Fòrum

Les Montses al Poble Espanyol

Sanjosex al Recinte Modernista de Sant Pau

'La nit urbana' al Teatre Grec

Dissabte 11 de juliol

'80’s Symphonic' als Jardins del TNC



Barcelona Big Blues Band amb Dani Nel·lo a la plaça Major de Nou Barris



Blaumut a l'Auditori de Girona

I Love U2 a la Plaça Univers

Lil Moss al Disseny Hub



Marina Rossell al Recinte Modernista de Sant Pau



Mazoni al Poble Espanyol



Miss Caffeina als Jardins de Pedralbes

El Pot Petit al Teatre Grec



Roser + Kika Lorace al Parc del Fòrum



The Zephyr Bones + Medalla al Castell de Montjuïc

Diumenge 12 de juliol

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra al Castell de Montjuïc

Christina Rosenvinge al Parc del Fòrum

Cris Juanico als Jardins del TNC



Ebri Knight al Poble Espanyol



Hotel Cochambre als Jardins de Pedralbes

Lluís Coloma Trio a la plaça Major de Nou Barris

Mala Rodríguez a l'Auditori de Girona