Cinc propostes culturals per al cap de setmana

La ficció omple Montblanc

DE DIVENDRES A DIUMENGE

MONTBLANC

Les històries reals i fictícies que s’expliquen a la literatura són el fil conductor de la tercera edició de la Vila del Llibre de Montblanc. El festival literari arrenca avui divendres amb un recital basat en els poemes de Gabriel Ferrater. Entre els escriptors que passaran per Montblanc durant el cap de setmana per presentar les seves novetats hi ha Jordi Cabré (recent premi Sant Jordi), Rafel Nadal, Tina Vallès, Joan Margarit, Margarida Aritzeta i Carles Casajuana.

Fotografia talla XXL

Sant Cugat del Vallès. Fins al 28 d'abril

Espanya pren una dimensió irònica amb tocs d’absurd rere l’objectiu fotogràfic de Jordi Bernadó. A Welcome to Espaiñ, el fotògraf fa emergir noves visions de l’arquitectura contemporània, els espais urbans i els paisatges en fotografies de gran format que ocuparan Sant Cugat del Vallès dins el festival Lumínic. El projecte de Bernadó, premiat al festival Photoespaña, comparteix cartell amb onze exposicions més de Neus Solà, Ainhoa Valle i Inzajeano Latif, a més d’activitats, projeccions i mercat de fotos.

Escultures humanes al MNAC

MNAC. Dissabte i diumenge

L’arquitectura efímera entra al Museu Nacional de Catalunya de la mà del coreògraf Jordi Galí i la companyia Arrengement Provisoire. Cinc artistes donaran forma a prop de 120 escultures culturals creades a partir d’un protocol matemàtic. L’art escultòric i la dansa s’enllacen així a Orbes, una peça que forma part de la Quinzena Metropolitana de Dansa i es representarà durant gairebé tres hores al museu. L’entrada és gratuïta i el públic hi pot entrar i sortir-ne.

El retorn del blues d’Eric Bibb

Badalona. Fins al 31 de març

Els amants del blues tenen una cita imperdible avui divendres al Teatre Zorrilla. El cantant i compositor nord-americà, un dels màxims exponents del blues contemporani, inaugurarà el cicle Blues & Ritmes amb un quartet de traca i mocador que farà aquest únic concert a l’estat espanyol. A part de Bibb, que feia anys que no actuava a Catalunya, pel Blues & Ritmes hi passaran I’m With Her i Les Filles de Illighadad.

De Marina Garcés a Bayona

CCCB, dissabte

El festival Kosmopolis continua bullint. Dissabte proposa una ruta heterogènia per als amants de la filosofia i el cinema. A les sis de la tarda, Jordi Costa i Vicente Molina conversaran sobre El laberint Kubrick arran de l’exposició del CCCB. A les vuit, Marina Garcés i Éric Sadin obriran la veda filosòfica amb una xerrada sobre la nova il·lustració radical. I, per acabar el dia, Juan Antonio Bayona i Àngel Sala compartiran les seves visions sobre adaptacions literàries per al cinema.