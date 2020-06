L'exagent literària de Jaume Cabré demana l'anul·lació del deute que té amb l'escriptor

Nou episodi en el procés que enfronta l'escriptor Jaume Cabré amb la seva exagent literària Cristina Mora. L'11 de juny, un cop reoberta la Ciutat de la Justícia després de l'aturada pel covid-19, l'advocat de Mora, Bautista Sotelo, va presentar una oposició perquè s'anul·li el deute fixat en un principi en 37.881,79 euros. "Els agents literaris estem molt desprotegits perquè els resultats de la nostra feina s'obtenen a llarg termini, i en aquest sentit crec que, pels diners que he fet guanyar a Jaume Cabré amb la venda dels drets d'autor al polonès, per exemple, es podria liquidar aquest deute; la meva idea és establir unes bases perquè això no torni a passar a cap altra agent", argumenta Cristina Mora.

Mora va guanyar el judici que es va celebrar el 7 de gener del 2020, en el qual l'advocada de Cabré demanava quatre anys de presó per a l'exagent literària acusant-la d'estafa i apropiació indeguda de la suma corresponent a la liquidació dels drets d'autor de la novel·la Jo confesso de Jaume Cabré traduïda al francès. La querella s'havia presentat el 18 de març del 2016, quan es va establir que el deute pendent era de 37.881,79 euros. La sentència recull que Cristina Mora va començar a ser l'agent literària de Cabré de manera exclusiva a través de la seva agència Cristina Mora Literary and Film Agency SLU, que va crear a petició del mateix escriptor el 15 d'abril del 2010. Prèviament, Mora havia treballat a Anagrama i Planeta. El contracte signat aleshores entre les dues parts establia que Mora havia de percebre el 10% dels imports que l'escriptor rebés en concepte de drets d'autor de les traduccions a llengües estrangeres, i la resta l'havia d'abonar directament a Jaume Cabré, cosa que no va fer.

Concretament, hi ha quatre factures que Cabré no va arribar a cobrar el 2014: una de 2.037,7 euros (7/2014); una altra de 80.856,98 euros (16/2014) i dues més de 835,05 euros (30/2014) i 2.307,37 euros (40/2014). La sentència també recull que el 30 de desembre del 2014, Mora va reconèixer el deute i es comprometia a pagar-lo des del 15 de gener del 2015 fins al 30 de setembre del 2016. Després del reconeixement del deute, va pagar 30.000 euros i va continuar tornant el deute. La sentència, dictada pel jutjat d'instrucció núm. 27 de Barcelona, pertanyent a l'Audiència Provincial Secció Novena, establia que no s'havia produït apropiació indeguda, i assenyalava que s'havia tractat de mala gestió: "Els fets declarats provats no són legalment constitutius d'un delicte d'apropiació indeguda i penalitzat en l'art. 252 del Codi Penal".

Poc després, el 21 de febrer, l'advocada de Cabré va presentar una demanda d'execució en la qual augmentava fins a 61.171,44 euros els diners que reclama a l'exagent literària. Aquesta xifra correspon a 37.881,79 euros del deute reconegut, més 8.285,65 d'interessos i 15.000 "per assegurar el pagament dels interessos que puguin produir-se durant l'execució i els costos d'aquesta", segons el text de la demanda. "Creiem que és totalment desproporcionada i demanarem que es pugui negociar el deute perquè Cristina Mora va fer una feina de venda de drets d'autor a 27 països que no ha estat degudament remunerada i no és proporcional amb el que va fer guanyar a Cabré, prop de dos milions d'euros", diu l'advocat de Mora, Bautista Sotelo: "En realitat Mora era una falsa autònoma perquè pràcticament només treballava per a ell".

"Vaig cometre un error que estic pagant amb escreix, però trobo que hi ha hagut un acarnissament per part de Jaume Cabré, a qui vaig fer guanyar molts diners", explica Cristina Mora. L'exagent literària, molt coneguda en el món editorial català perquè també ha representat autors com Sebastià Alzamora, Maria Barbal i Manuel Baixauli, recorda que va arribar a passar una nit al calabós de la comissaria de les Corts el 2018 perquè havien llançat una ordre de cerca i captura en contra seu. "He intentat refer la meva vida i ara estic treballant en un altre sector. He estat pagant el deute, que vaig reconèixer de seguida, i he tingut dos anys la nòmina embargada, però ara ja m'han aixecat l'embargament", relata Mora.

Jaume Cabré, de la seva banda, no ha volgut fer cap mena de declaració sobre aquest afer que s'arrossega de fa anys: "No vull parlar-ne, ja n'he tingut prou", ha dit a l'ARA. La seva advocada tampoc ha volgut fer cap comentari.