L'exposició 'air/aria/aire' representarà Catalunya a la Biennal de Venècia

L'arquitecta Olga Subirós serà l'encarregada de representar Catalunya a la Biennal de Venècia d'Arquitectura 2021. Ho farà amb l'exposició air/aria/aire, a través de la qual reflexionarà sobre l'aire com un bé comú del qual depèn la supervivència de la humanitat. La mostra, que formarà part de l'Evento Collaterale, investigarà així al voltant del tema central de la biennal: "Com viurem junts?" El projecte de Subirós, que l'elaborarà amb l'estudi d'arquitectura 300.000 km/s, buscarà solucions a dues crisis globals interconnectades, la del canvi climàtic i la de la salut pública. Ho farà amb una investigació sobre la contaminació atmosfèrica i sobre com afecta les persones.

Amb una gran instal·lació multisensorial, air/aria/aire proposarà als visitants una immersió en l'experiència radical de la contaminació de l'aire. L'exposició posarà el focus en l'anàlisi de dades massives al servei de la ciutadania i desplegarà diverses accions dirigides a repensar el disseny urbà i la necessitat d'accés a dades obertes. També revisarà el concepte de smart city (ciutat intel·ligent) i de l'ús que es fa de la tecnologia.

651x366 L'arquitecta Olga Subirós / GUNNAR KNECHTEL / INSTITUT RAMON LLULL L'arquitecta Olga Subirós / GUNNAR KNECHTEL / INSTITUT RAMON LLULL

El projecte s'enllaçarà amb la crisi sanitària del coronavirus, ja que analitzarà com afecta la contaminació de l'aire en la pandèmia. L'Institut Ramon Llull, que és l'encarregat d'impulsar el projecte, explica que les crisis actuals "empenyen la necessitat d'adoptar noves mesures de planificació urbana sostenible i saludable" i que les epidèmies "sempre han estat una oportunitat per accelerar la introducció de mesures de planificació urbana destinades a millorar la salut a les ciutats".

L'espai expositiu que es presentarà a Venècia aproparà els visitants a la materialitat de la contaminació, l'aparent invisibilitat i l'impacte a les ciutats. Una gran instal·lació audiovisual presentarà "les vulnerabilitats, els impactes i les oportunitats" que es desprendran d'una investigació de l'estudi d'arquitectura 300.000 km/s sobre noves cartografies de Barcelona i Catalunya a partir de dades arquitectòniques, urbanístiques, atmosfèriques i de salut. La cantant i compositora Maria Arnal interpretarà a l'exposició una ària inèdita pròpia que també omplirà l'espai.