Aitana, d''Operación Triunfo', publica el seu primer disc, 'Tráiler'

David Bisbal va quedar segon a 'Operación Triunfo', però el seu èxit internacional va sobrepassar amb escreix el de la guanyadora d'aquella edició, Rosa López. Amb 'OT 2017' sembla que passarà el mateix: Aitana Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) té tots els números per convertir-se en un fenomen global i eclipsar –en xifres, com a mínim– la guanyadora de la seva edició, Amaia Romero.

Ocaña ha publicat aquest divendres la primera part del seu primer disc, 'Tráiler'. La segona part es publicarà a principis del 2019 perquè, segons Aitana, en l'actualitat les cançons es "devoren" i en un mes tothom s'ha oblidat de les novetats musicals. El repertori del nou àlbum –que avui surt a la venda en format físic i digital– deixarà els fans amb ganes de més.

De les sis cançons que té, dues (' Teléfono' i el seu remix) porten temps circulant, i una altra, 'Vas a quedarte' –una col·laboració amb el grup colombià Morat–, ja la va cantar durant la seva visita a Mèxic. Només 'Stupid', 'Popcorn' i 'Mejor que tú' són inèdites.

Un disc per seduir el mercat llatí

Universal, la discogràfica d'Aitana, té clar que la catalana és talent exportable i està jugant les seves cartes per situar-la al mercat llatinoamericà. No és cap coincidència que dues de les sis cançons de 'Tráiler' siguin col·laboracions amb l'artista Lele Pons, d'origen veneçolà, i Morat, una banda de Bogotà. A més, la cantant va presentar un premi als Grammy llatins que es van celebrar a Las Vegas i, just després, va fer una visita a Mèxic, on l'esperava una legió de fans a les portes de l'aeroport.

Una màquina de vendre productes

A banda de la música, la de Sant Climent també ha publicat un llibre –amb l'ajuda d'una 'coach' literària–, ha tret un perfum nou –arribarà a les botigues el 3 de desembre–, és la cara de Stradivarius i col·labora amb marques de tot tipus. És per aquest motiu que molts fans consideren que està més centrada a promocionar marques que a gravar noves cançons.

"Quan estàs treballant en la música però et surten coses de marques, estàs fent les dues coses a la vegada però ningú veu la música perquè encara hi estàs treballant", va explicar la cantant a Europa Press. "Quan treballes amb una marca surt més ràpid, però la música té un procés més lent. Si puc trobar temps per fer més coses les faré", es va defensar.