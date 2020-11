Obren les escoles de dansa: “És com si ens haguessin aixecat un càstig”

Des del confinament del març, l'escola de dansa La Filigrana, al barri de Gràcia de Barcelona, només ha pogut obrir a l'estiu per tres setmanes de casals i un mes a l'octubre. "He facturat només aquests dos mesos. Ara espero poder fer un mes sencer. Després de Nadal què? Tornarem a rebre els mateixos. No pots fer plans, vas al dia a dia. És insostenible", diu Ingrid López, directora de l'escola de dansa La Filigrana. El mateix ha passat a l'Escola de Dansa Assumpta Trens de Vilafranca del Penedès, que s'omplia de nou de música i rialles. Les escoles han estat quatre setmanes tancades. A la de Vilafranca han ofert classes online, a la de Barcelona s'han estimat més no fer-ne i no cobrar la quota. "No és viable. No puc corregir les alumnes", diu López.

Ahir la classe es feia en família: només ho pot haver sis alumnes per classe. "Hem hagut de repartir els alumnes en grups i els professors no donen l'abast. Seguim fent les mateixes classes, però hem hagut de reestructurar-ho tot per poder seguir les mesures de seguretat", diu Neus Fransi, directora de l'escola Assumpta Trens. Han tingut la sort que els han pogut cedir el teatre Casal - Societat La Principal. A la platea i l'escenari hi ha unes marques divisòries, i a cada separació un grup de sis nenes amb mallots i escalfadors de colors pastel, seguint les instruccions de la professora, la Mireia Andrade. A La Filigrana fan torns: sis són a classe i sis es connecten per internet, i la setmana següent intercanvien els papers. Amb les nenes de P3, P4 i P5 és amb qui tenen més problemes perquè les classes virtuals "no són factibles", diu López. I afegeix: "És un despropòsit. Aquí les alumnes estan separades i tota l'estona amb mascareta, netegem i ventilem entre classes. Són espais segurs. Després d'aquests dies que hem estat tancats veiem els nostres alumnes als parcs jugant junts i et sents impotent. Com si ens haguessin castigat i ara ens haguessin aixecat el càstig, i hem d'estar contents amb només sis alumnes a classe".

A tot plegat cal sumar-hi el poc temps amb què van saber que podrien obrir. "Hem estat tot el cap de setmana organitzant-nos a correcuita per poder quadrar horaris i parlar amb les famílies. És esgotador, i només és dilluns!", diu la directora de La Filigrana. També els ha afectat el toc de queda, perquè els horaris extraescolars són molt limitats. "Abans tenia classes fins a dos quarts de deu però ara he de tancar a les nou, quan la primera classe la fem a dos quarts de sis", explica.