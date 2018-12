Una alcaldessa del PP s'ofereix per acollir les restes de Franco

"Tenim un bonic cementiri municipal, nou i molt ben cuidat en una zona tranquil·la de la província de Lleó, un lloc idoni de descans perquè hi reposi el seu ossari". Amb aquestes paraules, l'alcaldessa del PP de Cubillas de Rueda, Agustina Álvarez Llamazares, s'ha adreçat per carta a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) per oferir el seu municipi per acollir les restes del dictador si aquest és finalment exhumat del Valle de los Caídos.

L'alcaldessa, a la carta, destaca les virtuts del poble: "Aquesta zona era molt coneguda en vida per Francisco Franco perquè venia a pescar salmó al riu Esla i també era una zona de pas per les seves caceres a Riaño i els Picos de Europa". Álvarez acaba la carta reiterant que estarien "encantats de ser el lloc definitiu de les restes del general Franco i poder oferir-li un espai de descans i respecte adequat".

La FNFF ho ha celebrat i ha penjat la carta a la seva web. Segons la FNFF, aquest és un "oferiment més dels molts que han rebut de moltes parts d'Espanya": "L'Espanya agraïda a allò que va significar el 'caudillo' per la nostra pàtria".