Una altra gala dels Oscars amb molta música i sense mestre de cerimònies

Després d’una gala sense presentador que ningú va considerar un èxit però tampoc un fracàs, l’Acadèmia tornarà a repetir l’experiment dels Oscars sense presentador, un format que posa el focus en les actuacions musicals i en la inevitable desfilada de presentadors que cobriran l’absència d’un mestre de cerimònies. La llista és extensa: guanyadors de l’edició anterior (Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King, Rami Malek, Spike Lee), joves promeses (Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein), un grapat de comediants (Chris Rock, Kristen Wiig, Steve Martin, Maya Rudolph, Will Ferrell) i estrelles del Hollywood actual (Gal Gadot, Keanu Reeves, Mark Ruffalo, Oscar Isaac, Natalie Portman, Shia LaBeouf) i del Hollywood de sempre (Jane Fonda, Tom Hanks, Sigourney Weaver, Diane Keaton). El paper de cadascú a la gala és un secret excepte el de Penélope Cruz, ja que a Pedro Almodóvar se li va escapar als Goya que l’actriu entregarà l’Oscar a millor film estranger, potser amb l’esperança de repetir el seu famós “Pedrooo”, malgrat que tot apunta que el nom que pronunciarà aquest cop serà coreà.

Pel que fa a les actuacions musicals, durant la gala sonaran les cinc cançons nominades. Això vol dir que pujaran a l’escenari Elton John, Randy Newman, Cynthia Erivo, Chrissy Metz i una Idina Menzel acompanyada per 9 de les veus de l’Elsa de Frozen a diferents països, una de les quals la catalana Gisela. A més, hi haurà dues boles extres: Janelle Monae i la recent triomfadora dels Grammy, Billie Eilish, que també hi participaran. I com ha deixat clar l’Acadèmia per no donar lloc a especulacions, Kirk Douglas i Kobe Bryant estaran presents en l’ in memoriam d’aquesta edició. Les úniques absències sonades són les dels Obama: Barack i Michelle són productors executius del documental American factory, favorit a l’Oscar, però per temes de seguretat no podran assistir a la cerimònia.