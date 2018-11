La memòria col·lectiva s’organitza en un diccionari

A Catalunya hi ha una quarantena de monuments dedicats a Josep Anselm Clavé, i segurament totes les ciutats tenen algun carrer o plaça amb el nom del compositor i activista català. ¿Però què se’n sap de tot el que va provocar el fet que Clavé introduís la música a les classes populars a mitjans del segle XIX? El 1853, per exemple, l’alcalde de Barcelona, Josep Bertran Ros, va publicar un edicte municipal en què prohibia exclusivament a la classe treballadora cantar i ballar a l’espai públic perquè els obrers, segons l’alcalde, havien de treballar i no passar-s’ho bé amb la música. Què recordem? Com ho recordem? Què es conensua i qui ho consensua? Quins significats transferim? Què commemorem? Com es transforma la memòria col·lectiva? Quins monuments aixequen els governs? A totes aquestes preguntes intenta donar-hi resposta el Diccionario de la memoria colectiva (Gedisa), una obra en què 187 autors d’arreu del món expliquen 269 conceptes com ara vergonya, víctima, traïdor, tejerazo, Valle de los Caídos, tanatoturisme, roses de Sarajevo, Shoah, còmic, mocadors de les mares de Plaza de Mayo, No passaran!, Mur de Berlín, Subtierro [l’espai funerari dels derrotats de la Guerra Civil], ‘ El espíritu de la colmena’ de Víctor Erice o ‘Rambo’ de Ted Kotcheff. Les entrades no tenen res a veure amb les descripcions convencionals d’un diccionari tradicional: són articles d’anàlisi i reflexió.

Els experts han anat treballant en aquest diccionari al llarg de més de set anys. “Els fets que es recorden i els efectes que tenen sobre la societat: això és la memòria col·lectiva”, explica Ricard Vinyes, que ha coordinat l’obra. La memòria no té límits cronològics, “es refà constantment, són imatges del passat en reconstrucció constant”, assegura el catedràtic d’història contemporània i comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona. Una altra peculiaritat: la memòria no necessita la veritat però genera coneixement. “Amb el diccionari volem contribuir que la recerca es faci més eficientment, que quan es parli d’un concepte se sàpiga de què es parla”, diu.

‘Víctimes’ per sempre

La memòria és cada vegada més present en l’agenda política. Genera alguns conflictes i incomoditats. Per això Vinyes volia que hi hagués molta presència de veus americanes: “El vocabulari europeu està molt centrat en l’Holocaust i a Amèrica es fan moltes més preguntes contemporànies, les diferents veus [del Vell i del Nou Continent] es complementen”.

El concepte de víctima va generar un llarg debat entre els autors del diccionari. Al pròleg de l’obra, Vinyes recorda la fotografia de Dorothea Lange coneguda amb el nom de Mare migrant. Era la imatge en primer pla de Florence Owen Thompson, dona de 32 anys i mare de set fills que en aquells moments patia els efectes de la Gran Depressió. Owen va denunciar anys després que la imatge l’havia condemnat a un estat permanent de víctima del qual ja no podria sortir mai més. Per al món ella ja només era això, la seva biografia es reduïa a ser la imatge de la pobresa. Vinyes destaca que la majoria de vindicacions memorials tenen relació amb accions repressives (estan dedicades a les víctimes) en detriment de la memòria popular i de moviments que han lluitat -de vegades fent servir la violència política i social- per assolir cotes d’igualtat.

La lluita pels símbols i espais

La retirada d’una bandera o una pancarta genera grans conflictes. Els símbols són importants. Per què Tortosa no ha volgut retirar un monument que commemora la victòria franquista de la Batalla de l’Ebre? Per què el Valle de los Caídos té els seus defensors? Com s’explica al diccionari, el Valle de los Caídos es manté tal com va ser concebut per Franco, no s’ha convertit en un espai de reconciliació ni tampoc en un lloc d’explicació de la guerra ni de la dictadura. Continua sent un símbol de la victòria de Franco. Vinyes creu que hi ha una tendència de retorn al passat, a propostes memorials decimonòniques, sense tenir en compte les veus crítiques o les propostes alternatives: “Es tornen a evocar grans conquestes, triomfs tremebunds o desastres rotunds”, diu.

L’historiador és molt crític amb el projecte de la Casa de la Història Europea dirigit pel Parlament Europeu: “Es va començar a projectar el 2005 amb un pressupost de 77 milions d’euros, fa un discurs sobre identitat europea, fins i tot té la pretensió de definir una ètnia europea que estaria basada en la bondat, l’altruisme, la solidaritat, l’amor i la pau. No existeixen ni les guerres colonials ni el conflicte irlandès, per exemple. És com una broma de mal gust”.

Al diccionari hi apareix un terme, tanatoturisme ( dark tourism ), que s’utilitza per definir una tendència actual, el turisme als llocs que recorden la mort i el dolor: Auschwitz, la presó de Tuol Sleng a Cambodja, Rubben Island a Sud-àfrica, l’ossari de Sedlec a la República Txeca... Es proposen tours i es desenvolupen infraestructures hoteleres al seu entorn. En el seu article, Laurence van Ypersele, de la Universitat Catòlica de Lovaina, recorda que el turisme memorial és antic: Waterloo va atraure turistes l’endemà de la derrota napoleònica. Tot plegat, però, ha anat augmentant, sobretot després de la Primera i la Segona Guerra Mundial: “Hem de preguntar-nos pels desafiaments polítics subjacents, els relats del passat que els llocs i recorreguts proposen, la massificació d’aquest turisme i les seves motivacions. El turisme memorial corre el risc d’anar cap a allò més mòrbid, trivial i comercial”, alerta el professor.

La memòria és també una lluita política. Al diccionari hi ha múltiples memòries: memòria antifeixista, memòria dels camps, memòria col·lectiva, memòria completa, memòria cultural, memòria exemplar i literal, memòria globital, memòria de les guerres, memòria històrica, memòria justa, memòria multidireccional, memòria nacional, memòria oficial, memòria pròtesi, memòria pública, memòria social... Vinyes creu que la memòria és un “dret civil”: “S’ha de garantir que tothom pugui participar en la construcció del passat, la política ha de ser garantista i garantir, per exemple, que als carrers de la ciutat hi hagi els noms de tot allò que ha estat important”. De moment, com admet Vinyes, això no és així: el 50% dels carrers de Barcelona porten el nom d’algun propietari i només un 7% estan dedicats a dones.

Precisament sobre les relacions entre poder, monument i comunitat debatran pensadors, artistes, historiadors i activistes a les jornades Triàlegs. Ciutat i Memòria, que se celebren al Born Centre de Cultura i Memòria del 21 al 24 de novembre.