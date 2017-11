La nova seu dels antiquaris i galeristes Artur Ramon obrirà el 27 de novembre

La nova seu dels antiquaris i galeristes Artur Ramon obrirà les portes al públic el 27 de novembre en un antic edifici tèxtil rehabilitat al número 19 del carrer Bailèn. Segons un comunicat fet públic aquest dimecres per la casa, la nova proposta estarà centrada en "la pintura, el dibuix i l'escultura, sense oblidar tampoc les arts decoratives". La inauguració se celebrarà tres dies abans.

Artur Ramon, diu també el comunicat, "revisa la seva essència d'antiquari amb vocació de galerista" a través de dos espais "complementaris": a la planta baixa de la nova seu hi haurà l'Espai Artur Ramon Art, concebut com a "laboratori-galeria", on "l'art antic dialoga amb la mirada contemporània". La primera artista a exposar-hi serà Pamen Pereira (Ferrol, Corunya, 1963). L'objectiu dels antiquaris amb aquesta línia d'exposicions és que les antiguitats i l'art i la cultura contemporanis dialoguin "a través d'analogies, intervencions, diàlegs, conferències i presentacions".

El primer pis de la nova seu d'Artur Ramon estarà ocupat per una galeria privada, "un espai de gestió de pintura, escultura i dibuix d'alta qualitat concebut per estimular el col·leccionisme públic i privat". S'inaugurarà amb la mostra 'Quatre caravaggistes: Bassetti, Borgianni, Caracciolo i Ribera'. El comissari serà un gran expert en la matèria, Gianni Papi, i la majoria d'obres que s'hi podran veure són inèdites.

La primera notícia dels antiquaris Artur Ramon es remunta a l'any 1911 i durant totes aquestes dècades han venut obres a importants institucions nacionals i internacionals com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu del Prado, el Museu Romàntic de Madrid, el Moseu del Louvre, la National Gallery del Canadà i el Rijksmuseum.