10 anys de Shakespeare al parc amb la comèdia menys dramàtica

Parking Shakespeare s’ha guardat per al final la comèdia menys còmica de Shakespeare. Quan va arribar l’hora de plantejar la desena obra que la companyia interpretaria aquest estiu a l’espiral dels til·lers del Parc de l’Estació del Nord, les dues directores, Judith Pujol i Mònica Bofill, van veure que no hi havia escapatòria: l’única comèdia de Shakespeare que la formació encara no havia representat era Tot va bé si acaba bé. “Ens feia molta il·lusió dirigir Parking Shakespeare, però l’obra ens generava dubtes per la seva logística i pel missatge que transmet”, explica Pujol.

Però les reticències inicials van quedar aparcades aviat. Les directores es van fer seva l’obra reduint el text a la meitat i incorporant-hi una dramatúrgia paral·lela, a través de la qual reten un homenatge a la companyia i exploren “com la companyia es relaciona amb Shakespeare i amb l’art”, diu Pujol. I al final han agafat afecte a aquesta història sobre un rei malalt i una dona disposada a curar-lo que es pot veure al parc fins al 5 d’agost. Bofill assenyala que l’Helena, la protagonista, és “una heroïna curiosa, perquè és de classe baixa però té coneixements de medicina, perquè el seu pare és metge”.

En aquesta ocasió Shakespeare capgira els rols dels contes tradicionals: no és un home qui salva el rei sinó una dona, que, com a premi, tindrà l’oportunitat de casar-se amb Bertran, un noble de la cort. “Ell no ho accepta i ella dedica tota la seva astúcia i perseverança a fer-lo canviar d’opinió”, avança la directora. Aquest tret de la història, com també la càrrega dramàtica, fa que Tot va bé si acaba bé sigui considerada una “comèdia fosca” i se n’hagi criticat el final. Sobre el futur dels muntatges de Shakespeare al parc, el director de la companyia, Pep Garcia-Pascual, és prudent: “Tenim molts fronts oberts i estem a l’espera d’acabar-los de tancar. Podrem anunciar coses en ferm a partir de l’hivern de l’any vinent”.