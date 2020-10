S'aproven 6 milions d'euros extres per al pressupost de Cultura

El Govern ha aprovat autoritzar una transferència de crèdits entre diferents conceptes pressupostaris del Fons de Contingència cap al pressupost del departament de Cultura per al 2020, amb l'objectiu que es puguin fer efectives, en una primera fase immediata, un seguit d'aportacions al sector cultural per un import de 6.000.000 d'euros per pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques causades per la pandèmia del covid-19.

Aquestes aportacions s'emmarquen en el Pla de Rescat que va posar en marxa el departament perquè, un cop finalitzada aquesta crisi sanitària, sigui possible la represa de l'activitat. El fons se suma als 34 milions d'euros que el mateix departament va reassignar amb caràcter extraordinari per estabilitzar i donar confiança a tot l'ampli espectre del sector cultural i es preveu que n'hi pugui haver més.

Convocatòria covid-19

Les actuacions a les quals s'han de destinar els sis milions d'euros d'aquesta primera fase passen per l'ampliació de la convocatòria per la cancel·lació d'espectacles, amb 1.800.000 euros, i per atendre la demanda de la Convocatòria Covid-19, que revesteix "la màxima urgència" perquè aquesta actuació s'ha de culminar dins aquest exercici pressupostari.



Els sis milions d'euros també s'han de destinar a l'ampliació de la convocatòria per al doblatge i la subtitulació de pel·lícules i festivals i mostres de cinema, amb un import de fins a 1.100.000 euros. 600.000 euros anirien a l'activitat dels ateneus i actes de cultura popular.



Per acabar, aquests diners també s'han de destinar a subvencions per publicitar l'activitat als diferents sectors culturals, com l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya (ADETCA), l'Associació de Promotors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT) i el Gremi d'Exhibidors de Cinema de Catalunya, amb 2.500.000 euros.