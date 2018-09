El foc arrasa una part essencial de la memòria del Brasil

“No quedarà res. Es cremarà tot el Palau i també les col·leccions, les mòmies, tot”. Aquest és el missatge que va enviar l’exdirector del Museu Nacional de Rio de Janeiro, José Perez Pombal, a l’agència Efe diumenge al vespre. Les flames estaven arrasant el Palau de São Cristóvão i ja era evident que la intervenció dels bombers difícilment podria salvar una part essencial de la memòria del Brasil. “S’han perdut dos-cents anys de feina, investigació i coneixement”, va dir el president brasiler Michel Temer en ser conscient de la magnitud de la tragèdia, que ha afectat un museu que acollia vint milions de peces que documenten el passat antropològic i la història natural del Brasil, a més de tota mena d’arxius científics i objectes arqueològics de les col·leccions reials portugueses, que inclouen peces egípcies, gregues i precolombines.

Només queden cendres de la col·lecció de paleontologia i de tresors tan emblemàtics com el fòssil Luzia, l’homínid més antic del Brasil (de fa uns 12.000 anys). S’ha salvat el meteorit Bendegó, el més gran trobat al país, i poc més, perquè a més dels objectes que hi havia exposats l’incendi també ha arrasat els que es conservaven als magatzems. “Els danys són irreparables, perquè el foc també ha arribat als magatzems”, explicava abatut i indignat el director de conservació del museu, João Carlos Nara.

Un edifici molt vulnerable

L’incendi va començar per causes que encara s’estan investigant diumenge a les 19.30 h, quan el museu ja estava tancat al públic. Les flames es van anar escampant des de la part posterior de l’edifici quan a l’interior només hi havia quatre vigilants, que van poder sortir a temps. El museu, gestionat per la Universitat Federal de Rio de Janeiro, feia anys que reclamava més recursos precisament per prevenir una catàstrofe d’aquesta mena. “Tothom sabia que les condicions de l’edifici eren molt vulnerables. Calia fer-hi intervencions sistèmiques, però no hi ha cap línia de finançament dels ministeris d’Educació i Cultura per a edificis històrics i per al patrimoni”, va dir el rector de la universitat, Roberto Leher. Encara més contundent va ser el director del museu, el paleontòleg Alex Kellner: “La responsabilitat és del govern central”. Ahir un grup de manifestants va protestar davant el museu, criticant el govern de Temer per la seva incapacitat de promoure polítiques de preservació del patrimoni cultural brasiler. El clima preelectoral que viu el Brasil ja ha fet que l’incendi sigui un dels temes que es tiren pel cap els diferents líders polítics.

El Museu Nacional de Rio de Janeiro, fundat pel rei portuguès Joan VI el 1818, és la institució científica més antiga del Brasil. Es va instal·lar el 1892 al Palau de São Cristóvão, un edifici d’estil neoclàssic que abans havia sigut residència de la família reial portuguesa (del 1808 al 1821) i de la família imperial brasilera (del 1822 al 1889), i seu de l’Assemblea Constituent Republicana (del 1889 al 1891).