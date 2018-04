Les arrels i la volada del BCN Clàssics

Grans orquestres com la Gewandhaus de Leipzig, la London Philarmonic, la Filharmònica d’Oslo i Europa Galante participaran en el tercer BCN Clàssics al Palau de la Música. També solistes de primer nivell, com els pianistes Joaquín Achúcarro i Javier Perianes i el guitarrista Manuel Cañizares. La programació inclourà onze concerts, dos dels quals són extraordinaris, a l’agost i el desembre, que estaran dedicats a una versió d’ El amor brujo amb la cantaora Mayte Martín i una versió de l’òpera de Xavier Montsalvatge Una voce in off amb orquestració de cambra. El cicle arrencarà el 22 de novembre. El primer títol serà l’emblemàtica Novena simfonia de Beethoven, i també es podran escoltar Les quatre estacions de Vivaldi i el Concierto de Aranjuez de Rodrigo, Shéhérezade de Rimski-Kórsakov i el Concert per a piano número 1 de Txaikovski. Pel que fa a Achúcarro, tocarà peces de Chopin, Debussy i Ravel.

Els autors catalans són l’altre gran pilar d’aquest cicle sorgit de la col·laboració del segell discogràfic Tritó, la promotora Ibermúsica i l’Orquestra de Cadaqués, que participarà en quatre concerts com a formació resident del cicle i en els dos extraordinaris. “En cadascun dels concerts intentem combinar el gran repertori universal i obres del nostre que pensem que val la pena recuperar, i també interpretem música contemporània”, diu el director executiu de la formació, Llorenç Caballero. Entre els compositors catalans hi ha Eduard Toldrà, que estarà representat per Suite en mi i Vistes al mar. Els organitzadors estan treballant per tancar una selecció d’àries de Domènec Terradellas i també es podran escoltar composicions de Ferran Sor, Ramon Carnicer i Isaac Albéniz, de qui Albert Guinovart va fer l’orquestració de Paisatges ibèrics. Finalment, Núria Giménez-Comas estrenarà un obra fruit d’un encàrrec dels organitzadors del cicle. “Els concerts de l’Orquestra formen part de la gira nacional i internacional de la formació”, explica Caballero.

El pressupost del tercer BCN Clàssica és d’uns 640.000 euros incloent-hi els dos concerts extraordinaris. Els preu de les entrades se situa entre els 18 i els 160 euros i se’n posaran a la venda preus reduïts per a col·lectius com els centres de primària i secundària i les escoles de música.