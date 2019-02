Digue’n art, digue’n ego

Els artistes sempre s’han retratat a si mateixos. El “ Madame Bovary, c’est moi ” que Flaubert no va escriure mai i que ningú pot assegurar que pronunciés sintetitza una bona part de la història de la creació artística. En un retrat, tant com en un autoretrat, i de la mateixa manera que en un paisatge o en una natura morta, l’artista ens deixa la seva imatge, el seu pensament i una singular manera de sentir i percebre el món, la seva. Això no obstant, en les obres ens hi reconeixem: els espectadors també ens hi enfrontem com qui s’observa en un mirall, amb sintonia o amb rebuig, amb les emocions remogudes o amb el raonament activat. Els espectadors tenim el nostre jo i, per tant, ens busquem en l’obra dels altres. L’art sempre ens ha interpel·lat i sempre mourà la nostra participació, pel sol fet de considerar-lo.

Què passa, però, amb l’art electrònic? Quins canvis de paradigma hi trobem? Aquests són només dos dels interrogants que ens pot plantejar l’exposició Faces, a cura de Roberta Bosco i Stefano Caldana, que ha organitzat Es Baluard de Palma en la commemoració del seu 15è aniversari i que reuneix obres -pintura, dibuix, fotografia, escultura i ceràmica- del fons del mateix museu i de la col·lecció Beep d’art electrònic. Quaranta-un són els artistes representats en la mostra, de la mà tèrmica de Lugán, del 1973, una de les primeres obres electròniques, al Rèquiem de Marcel·lí Antúnez; dels forats de Miquel Barceló a l’ull d’Evru; de Marina Abramovic, autorepresentada com una madonna amb nina en temps de guerres, a la crida a la pau d’un àngel de Miralda; del Fascinum de Christophe Bruno, que recull en temps real les fotos més buscades per internet, a les dones marcades de Pilar Albarracín, una vanitas de Toni Catany o els joves mutilats per les mines antipersona de la sèrie fotogràfica One goal de Pep Bonet. La mostra, que inclou també peces de Picasso, Miró, García-Alix, Analiria Cordeiro, Jaume Plensa, Jordi Abelló o Eulàlia Valldosera, entre molts altres, estarà a Es Baluard fins al 29 de setembre.

Han canviat els paradigmes?

Ens demanàvem què ha canviat l’art electrònic en la representació dels artistes, si partim de la premissa que, tant si hi ha figura humana com si l’objecte d’una obra és un paisatge, tant si és un rostre com una abstracció, en cert sentit tot són retrats. Tot i que l’art electrònic va néixer abans de les selfies, ha tingut un creixement paral·lel a aquesta allau -més lent el de l’art, potser més reflexiu-, però en la majoria de les obres que fan servir la tecnologia, i sobretot en les que fan part d’aquesta exposició, l’ego de l’artista desapareix bastant per posar-se al servei de l’ego d’un espectador que ja no és espectador sinó actor -no en direm artista- de l’obra. “Si fins ara, d’alguna manera, en la pràctica artística el retrat ha estat la representació d’una absència, amb l’art electrònic i digital aquesta absència es replanteja gràcies a la presència constructiva i enriquidora del públic en el procés creatiu”, diuen els comissaris de Faces.

Podríem centrar l’atenció quasi en qualsevol de les obres d’aquesta mostra, però si agafem com a exemple la peça Portrait on the fly (2015), de Christa Sommerer i Laurent Mignonneau, comprovem com els artistes són els que l’han concebuda conceptualment -un exèrcit de mosques dibuixa el retrat de l’espectador-, li han donat la forma -una pantalla blanca amb milers de mosques en principi desordenades-, n’han fet el procés de realització -amb l’ajut o no de tècnics, han habilitat dispositius que reaccionen a la presència de qui mira la pantalla- i han determinat la disposició de la peça en favor d’una correcta acció-reacció. En bona mesura, els artistes han fet un procés força similar al que fa el pintor, un fotògraf o un escultor amb l’obra. El canvi de llenguatge o de tècnica no suposa un canvi de paradigma en essència.

I què passa amb l’acció de l’espectador? Una pintura, posem per cas, té la mateixa presència tant si hi ha qui la contempla com si no. En el cas d’aquestes peces, l’espectador-actor sol ser imprescindible per a la seva existència. I en la majoria d’aquestes obres els artistes posen les eines perquè l’espectador sigui art i part del seu retrat. Tanmateix, amb tecnologia o sense, sempre hem mirat l’art com Narcís es mirava a si mateix. Allò de “ Madame Bovary, c’est moi ”, encara que no ho digués Flaubert, és talment així.