L’art qüestiona la història dins de les ruïnes del Born

A les ruïnes del Born, que aquests dies es poden visitar únicament des de la distància del pis superior, hi han aparegut tot de pancartes amb lemes veïnals. També s'hi han instal·lat un parell d'habitacions ideals per a hostes d'Airbnb. L'única pista que el visitant hi trobarà són adhesius que exclamen: Subversió! Manifestacions perifèriques per a una història reversible. Es tracta de tres intervencions artístiques creades per quatre residents de la fàbrica de creació l'Escocesa del Poblenou, que "reflexionen críticament sobre els processos de patrimonialització i museïtzació del passat", diu el comissari, Enric Puig Punyet. Els artistes han reinventat la història amb una mirada "crítica, lúdica, irònica" i "han generat una història de ficció afegint les seves capes anacròniques a la història real".

El tàndem artístic Marco y Guarín han fet un treball escultòric que sembla arqueològic, però parteix d'una falsa realitat: han creat el seu jaciment amb objectes que eren deixalles i han recreat una columna amb cartró pedra perquè cadascú en faci la pròpia interpretació. L'Airbnb Experience de Daniel de la Barra és més explícit: instal·la dues habitacions per denunciar la gentrificació lligada a processos de creació icònica i de marca que exploten la historiografia. Curiosament, els seus apartaments són en cases del segle XVII que ja tenien rellogats. La intervenció de Juan Antonio Cerezuela, Viure lliure, recrea pancartes de lluites veïnals històriques que podrien ser del tot vigents: contra l'especulació, les expropiacions i la privatització del barri. "Cada pancarta es pot llegir en diferents períodes. En el fons, tenen un llenguatge universal que ens toca i ens convida a pensar", diu l'artista.