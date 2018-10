Un artifici visual sobre el mite fàustic

'InFaust’ TEATRE AKADÈMIA 19 D’OCTUBRE

Els treballs de la companyia Projecte Ingenu han estat, sens dubte, agosarats. Perquè agosarament és acostar-se a la figura del Pròsper de Shakespeare (proposta amb què es van donar a conèixer el 2013), al món de les Top Girls de Caryl Churchill o el drama de Yerma (les dues estrenades al Teatre Akadèmia) amb què van assolir un notable èxit. En totes hi havia desimboltura, idees i un acurat treball actoral al servei de la paraula. De tot això també n’hi ha a la seva mirada sobre el mite fàustic. Però en aquesta ocasió diria que el farciment escènic agafa molta rellevància en detriment del perfil dels personatges, de les seves emocions i també de la paraula. La proposta de Marc Chornet és molt visual i atmosfèrica, amb una profusió de projeccions de tota mena, una contundent il·luminació, fum i fins i tot un espai escènic inundat d’aigua. Tot plegat més plàstic que útil, si bé compon uns quadres suggerents adobats per una banda sonora delicada de cançons ben interpretades a cappella. No obstant això, la dramatúrgia d’Anna Mari Ricart és deliberadament esquemàtica, i poc en queda del text del poeta alemany, poc de les seves reflexions i gairebé res de les confrontacions de Faust amb Mefistòfil.

Diria que la proposta de Chornet pot resultar atractiva com a espectacle visual, amb un conjunt d’interpretacions ben treballades -entre les quals ens quedem amb la diablessa Neus Pàmies-, però força decebedora dramàticament. El director es limita a remarcar una idea que el gran Freddie Mercury va verbalitzar amb la cançó I want it all. Efectivament, la nostra societat ens ha fet esclaus del que volem i cada cop importa menys la manera d’aconseguir-ho. És possible que en moltes habitacions d’adolescents hi pengi un pòster amb aquest lema. Però el Faust és un viatge a la naturalesa humana, l’egoisme, la crueltat, les seves contradiccions i anhels. I de tot això no se’n veu gaire a la funció.