Els artistes russos regnaran en el 9è Festival Internacional del Circ de Girona

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona retrà un homenatge al circ rus. La 9a edició del festival, que tindrà lloc des de demà fins al 18 de febrer al Camp de Mart de Girona, acollirà les actuacions de 10 artistes provinents de Rússia per commemorar així els 250 anys d'història del circ rus i el 50è aniversari de l'arribada de la primera companyia d'aquest circ a l'estat espanyol. Entre els convidats al festival hi ha la còmica Oksana Awkward, el grup de malabars Troupe Sherbakov, el duo de cintes aèries Anishchenko i el trio Poselskii, especialitzat en barra russa.

En total, 84 artistes de 12 països diferents passaran pel festival. Un dels números més destacats d'aquesta edició és el de l'artista nord-americà Wesley Williams, que intentarà superar el rècord Guinness de recórrer vuit metres i mig amb el monocicle més alt del món, de més de vuit metres d'alçada. Ho farà demà just abans de la inauguració del festival. La mostra acollirà enguany les actuacions del malabarista mexicà Luis Gerardo Cuevas, el duet cubà d'acrobàcies Duo Dádiva, les ballarines de malambo Argendance Girls i els equilibristes del Kazakhstan Hassak Troupe, entre d'altres.

Com cada any, els artistes actuaran en dues gales (l'Espectacle Blau i l'Espectacle Vermell). Els millors de cada gala actuaran en una cerimònia final, l'Espectacle d'Or, que tindrà lloc dimarts de la setmana vinent. Cap dels números programats s'ha vist abans sota la carpa d'un circ a l'Europa Occidental. També repetirà aquest any el Circus World Market, una fira sectorial d'empreses de circ de tot el món que es trobaran al Palau de Fires coincidint amb el festival.