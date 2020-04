Artistes de circ, dansa i arts de carrer reclamen mesures "d'extrema urgència" davant la crisi del coronavirus

Els professionals del circ, les arts de carrer en general i la dansa s'han unit a nivell estatal per traslladar a l'executiu espanyol mesures "d'extrema urgència" davant els efectes de la crisi del covid-19. Segons informa l'ACN, els artistes consideren que les ajudes públiques aprovades no s'adeqüen a la realitat d'aquests tres sectors i generen problemes d'implementació. Per això demanen que s'inclogui els autònoms del sector en la prestació extraordinària per cessament d'activitat, que s'aprovi un fons d'emergència per als que no estaven donats d'alta quan es va declarar l'estat d'emergència, i un fons d'ajuts directes a empresaris i professionals que cobreixi el pagament d'indemnitzacions per contractes cancel·lats, crèdits que vencin ara i el pagament de lloguers.

La Federació d'Associacions de Professionals de Circ d'Espanya (CircoRed), la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED), la Federació Espanyola d'Escoles de Circ SocioEducativo (FEECSE) i PATEA, Arts de Carrer Associades, van lliurar el 23 de març al ministeri de Cultura un document de mesures específiques que parteix de la base que l'afectació per la crisi del covid-19 coincideix amb els mesos de màxima activitat i implicarà pèrdues anuals que podrien arribar a superar el 80% de la facturació prevista.

Pagaments per avançat i dates concretes

Davant aquesta "posició crítica" en què, avisen, corren el risc de situar-se aquests sectors, demanen entre altres mesures que "es concretin dates certes" per als contractes i compromisos de contractació que han quedat suspesos i que s’arbitri la fórmula legal adequada per al pagament per avançat de la totalitat dels contractes o compromisos de contractació.

També que es realitzin abonaments a compte de les operacions preparatòries per a la seva execució d’almenys un 90% de l'import acordat; que es paguin urgentment per part de les entitats del sector públic els contractes ja executats i facturats; i s'abonin els ajuts concedits pendents de pagament; i se suspenguin, per als sectors de la dansa i el circ, tots els terminis tributaris, inclosos els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries i s'exoneri del pagament de les cotitzacions socials aquelles empreses i autònoms que continuïn amb treballadors per compte d'altri contractats.

Finalment, els professionals d'aquests sectors volen que s'aprovin condicions i requisits específics adaptats a les seves circumstàncies "reals" per a les línies d'avals al finançament concedits per part d’entitats financeres i de crèdit a empreses i autònoms per al cas que no s'aprovin ajuts directes o no els siguin aplicables les condicions i requisits fins ara establerts.