Els artistes visuals de l'Estat demanen mesures "específiques" al govern de Pedro Sánchez

La federació d'associacions d'artistes contemporanis de l'estat espanyol ( Unión_AC) ha fet públic aquest dimecres un informe sobre la situació dels artistes visuals, d'acord amb el qual demana "ajudes urgents específiques" al govern de Pedro Sánchez per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. A través d'una enquesta a 500 artistes (un 43% dels quals, autònoms) Unión_AC –que integra la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya ( PAAC)– constata que des de l'inici de la crisi un 87,9% dels artistes han patit pèrdues superiors als 500 euros –que sovint són el seu principal ingrés–, un 14,6% han estat acomiadats o han patit un ERTO, i en un 60% dels casos la situació ha afectat terceres persones dependents i/o assalariats seus.

De la mateixa manera, un 89,5% dels enquestats creuen que la crisi del coronavirus tindrà conseqüències molt greus a mitjà termini. De fet, gairebé un 85% expliquen que ja se'ls han cancel·lat o no faran projectes programats entre el juny i el desembre del 2020.

L'informe es fa públic just l'endemà de la retòrica intervenció del ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, que dimarts va descartar mesures específiques per a la cultura. De fet, Rodríguez Uribes ni tan sols va saber reconèixer que tant els treballadors de la cultura com els de l'esport seran els que tindran un període d'inactivitat més llarg quan comenci el desconfinament.

Com altres col·lectius artístics han fet aquests dies, els artistes visuals contemporanis denuncien que ja es trobaven en una situació laboral "precaritzada i dependent" abans d'aquesta crisi, i lamenten la falta d'atenció "específica" per part de les administracions públiques. Així, reiteren que molts artistes tenen dificultats per complir els requisits que s'apliquen als decrets de mesures urgents ("fins i tot el del 31 de març del 2020", subratllen), i "continuen esperant" mesures més específiques.



Mesures com l'exempció de la taxa d'autònoms fins que "la situació es normalitzi", una renda bàsica (com se sol·licita de manera generalitzada), la garantia de reprogramació d'esdeveniments cancel·lats i el pagament per avançat total o parcial d'aquestes activitats, la suspensió dels lloguers de tallers i una inversió pública en adquisició d'art, entre d'altres.