L’arxiduc Lluís Salvador es muda quatre dies al TNC

Sobretot per als mallorquins, l’arxiduc Lluís Salvador va ser molt més que un aristòcrata instal·lat a l’illa. Excèntric i complicat, el personatge es va convertir en una llegenda i, de retruc, també una de les seves amants, Catalina Homar. Més de 100 anys després de la seva mort, el Teatre Principal de Palma va encarregar als escriptors José Carlos Llop i Carme Riera que s’acostessin a l’arxiduc a través de la dramatúrgia. Riera va partir de la seva novel·la 'Les darreres paraules', en què narrava les últimes hores del protagonista, per transformar-les en material escènic, mentre que Llop va fixar-se en Catalina Homar i li va escriure un monòleg. Després de voltar pels diferents teatres de les Illes Balears, les dues peces es poden veure juntes des d'aquest dijous i fins diumenge al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

“La història va ser injusta amb Catalina Homar. A Mallorca tothom xerrava malament d’ella”, explica Rafel Lladó, que s’ha encarregat de dirigir el monòleg, titulat 'La nit de Catalina Homar' i amb Catalina Solivellas com a protagonista. La peça parteix del retorn de l’amant de l’arxiduc del món dels morts “sense rencors ni retrets”, diu Lladó, sinó per explicar el que va viure i retratar el món a través de la seva mirada. El monòleg serveix alhora per conèixer a fons el personatge de l’arxiduc, que en la segona obra pren la paraula. Al text de Riera, l’arxiduc, interpretat per Andreu Benito, es confessa al seu secretari (Josep Orfila) i revela qüestions tant polítiques com sentimentals que no es podran fer públiques fins que hagin passat 25 anys de la seva mort. “Fa una sèrie de reflexions personals que no vol endur-se a la tomba”, avança el director de 'Les darreres paraules', Rafel Duran, que descriu el protagonista com “un home contradictori a qui no li importava gens la cort i que anava sempre brut”.

El doblet de 'La nit de Catalina Homar' i 'Les darreres paraules' és fruit d’una col·laboració entre el TNC i el Teatre de Palma amb la voluntat d’acollir “obres en català de les Illes Balears i el País Valencià”, explica el director del TNC, Xavier Albertí. Per la seva banda, el conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, afirma que “cal normalitzar aquestes col·laboracions perquè els espectacles deixin d’estar aïllats a Mallorca”.