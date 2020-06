Els arxius celebren el seu Dia Internacional donant veu als usuaris

Sota el lema "Persones. Vides. Arxius", els arxius celebren avui el seu Dia Internacional , amb una campanya virtual en què 60 arxius catalans donen veu als seus usuaris. Personal investigador, donadors i donadores, tecnòlegs i tecnòlogues i professorat expliquen què hi ha darrere els documents que han investigat. Al llarg de tota la setmana, els arxius també faran diferents activitats online. Per exemple, els arxius del Palau de la Generalitat proposen fer un "'escape game' online".

s imatges que fem amb el mòbil seran accessibles per a les generacions futures. L'arxiu de CCOO ofereix un recorregut virtual pels seus documents; l'Arxiu del Port de Tarragona mostra una visita teatralitzada, l'Arxiu Municipal d'Ullastret explica com va ser

l’epidèmia de febre tifoide que el poble d’Ullastrell va patir

l'any 1871, l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona relata la transformació urbanística de la ciutat... També es pot accedir als documents que expliquen com van ser les primeres eleccions democràtiques del 1979, després de la dictadura franquista, o la llista dels funcionaris que el règim de Franco va depurar.

Hi ha també vídeos que conviden a la reflexió o donen pautes per arxivar la nostra documentació personal , com el que es pregunta si le