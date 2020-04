La història documental i local de Catalunya en un clic

Amb el confinament, la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya ha decidit obrir virtualment algunes sales fins ara restringides al públic i posar a l’abast documents digitalitzats, datats des de l’any 845 fins a l’actualitat, i la premsa històrica des del 1808. Al portal web de la Xarxa d’Arxius Comarcals es pot accedir als arxius comarcals i als catàlegs en línia o consultar els documents històrics. Per exemple, es poden veure imatges de l’espectacle inaugural de la primera fira del Teatre al Carrer de Tàrrega amb Comediants, el 12 de setembre del 1981; saber quins eren els soldats del regiment d’infanteria espanyola ingressats a l’Hospital de la Santa Creu durant l’ocupació borbònica a la ciutat de Vic i el preu que cada soldat havia de pagar per dia d'ingrés; fer un recorregut per la vida dels estiuejants a la Banyoles de fa cent anys, o conèixer els detalls de la Butlla de Roderic, arquebisbe de Tarragona, amb la qual concedia indulgències als veïns de Cervera que al primer toc de campanes preguessin agenollats.

A més, s’ofereixen galeries d’imatges i vídeos divulgatius, juntament amb visites virtuals a les exposicions realitzades a partir dels seus fons. Els arxius també mostren com han restaurat alguns documents, com el d’ Era Querimonia, un conjunt de privilegis que Jaume II va concedir a la Vall d’Aran el 1313. Algunes de les propostes s’adrecen als més petits, com un vídeo divulgatiu on es mostra com es treballa en un arxiu, o els documents notarials antics que contenen multitud de ninots dibuixats. Aquests dibuixos fets pels escrivans de manera espontània i a vegades per il·lustrar el text que acompanyen es poden consultar a l’Arxiu Històric de Girona. XAC_Premsa és l'eina en línia que permet la cerca de premsa història digitalitzada i facilita als usuaris més d'1.300.000 de documents de premsa d’àmbit local i comarcal.

Per exemple, es pot fer una recerca sobre els estralls de la pandèmia de la grip espanyola el 1918. El 30 de gener del 1922, el diari El Francolí alertava que "una nova passa de grip ha aparegut a Barcelona i moltes altres poblacions de Catalunya, si bé no presenta, ara com ara, els terribles caràcters d'extensió i intensitat de la gran epidèmia de 1918-1919".