Les aventures de Pepe Carvalho reviuen en còmic

'Tatuaje' va ser la primera novel·la de Manuel Vázquez Montalbán on Pepe Carvalho era protagonista. Es va publicar el 1975, i ara Norma Editorial treu l'adaptació de la novel·la en còmic, amb guió d'Hernán Migoya i els dibuixos de Bartolomé Seguí.

El relat de la novel·la comença quan apareix el cos d'un home a la platja de Vilassar de Mar. L'home té un tatuatge gravat a la pell que hi diu: "He nascut per revolucionar l'infern". El detectiu Pepe Carvalho és l'encarregat de descobrir la seva identitat, que el portarà dels carrers de Barcelona als canals d'Amsterdam.

La idea d'adaptar la novel·la al còmic va sorgir quan Hernán Migoya, en una trobada amb el fill de Vázquez Montalbán, van comentar per què mai s'havia fet una adaptació en còmic de les aventures de Pepe Carvalho. Després de la trobada van decidir tirar-ho endavant, i posteriorment, Migoya li va proposar al mallorquí Bartolomé Seguí, Premio Nacional de còmic, que se sumés al projecte com a dibuixant.

Seguí ha apuntat que l'adaptació que n'han fet és "de les més fidels a l'esperit del personatge" amb la vessant més "canalla" de Carvalho. Seguí i Migoya van decidir donar-li el rostre de l'actor Ben Gazzara al detectiu Carvalho. "Teníem clar que nosaltres volíem fer la nostra adaptació", ha explicat Seguí. De fet, aquest era "un dels rostres que Vázquez Montalbán s'imaginava per interpretar el detectiu", ha afegit. El dibuixant ha destacat que aquesta és una història conclusiva i ha recalcat que l'interessant de les novel·les de Carvalho és que el protagonista va evolucionant i envellint, i "són novel·les que es poden llegir com a una crònica periodística d'un determinat temps i moment".

La intenció dels dos artistes i de Norma Editorial és adaptar les novel·les del detectiu. El dibuixant ha afirmat que de moment ja estan treballant amb l'adaptació de 'La soledad del manager' i que després vindrà 'Los mares del sur'.