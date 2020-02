L'esperit de Banksy ocupa les parets de l'Espacio Trafalgar

Un grup de salvatges vestits amb parracs cacen carros de supermercat. Quatre dones cobertes amb vels preguen a un cartell que diu: "Les rebaixes acaben avui". Un grup de gent d'estètica punk fa cua per comprar samarretes amb el lema "Destrossa el capitalisme". La mirada crítica contra el mercantilisme i el capitalisme és una de les grans proclames de les obres de Banksy, però alhora representa una arma de doble tall. Les creacions de l'artista d'identitat desconeguda no tenen copyright, tal com explica Hazis Vardar, el comissari de la mostra The world of Banksy. The immersive experience, que es pot visitar a partir d'aquest dimarts a l' Espacio Trafalgar de Barcelona.

La mostra, que serveix per inaugurar aquest espai expositiu del carrer Trafalgar, no està autoritzada per l'artista i es va presentar al gener a l'Espace Lafayette-Drouot de París. Inclou més d'un centenar de reproduccions a escala real d'obres de Banksy fetes per artistes de carrer anònims.

"Fins ara, les exposicions de Banksy reproduïen les obres en quadres, però no és el mateix que veure-les directament en un mur i a mida real. Les emocions canvien", explica Vardar. Una dotzena d'artistes han recreat a les parets de l'Espacio Trafalgar les obres de Banksy, de manera que no cal viatjar al Regne Unit, França, els Estats Units o Palestina per veure les peces més icòniques de l'artista. Organitzada geogràficament, l'exposició traça un recorregut que permet llegir la narrativa de Banksy i veure com ha anat evolucionant tant el seu art com les seves reivindicacions.

El petó entre dos policies britànics – Kissing coppers ( Bòfies petonejant-se)– dona la benvinguda a la mostra, que ressegueix les primeres creacions de l'artista amb obres com Peeing guard ( Guàrdia fent pipí) i la constantment reproduïda Girl and balloon ( Noia i globus), en què es veu una nena estirant el braç cap a un globus en forma de cor i la frase "No hi ha esperança". "Les obres són fàcils de reproduir perquè tècnicament Banksy treballa de manera que sigui molt ràpid pintar la imatge a la paret, que en pocs segons la puguis tenir. Pintar és fàcil, el que és difícil és trobar idees tan potents com les seves", diu Vardar, que afegeix que el gran valor de l'art de Banksy és que "en pocs segons entens el seu missatge i et queda a dins".

651x366 Reproducció de 'Girl with balloon' / PERE TORDERA Reproducció de 'Girl with balloon' / PERE TORDERA

651x366 Reproducció d'una habitació de The Walled Off Hotel / PERE TORDERA Reproducció d'una habitació de The Walled Off Hotel / PERE TORDERA

651x366 Algunes de les reproduccions d'obres de Banksy / PERE TORDERA Algunes de les reproduccions d'obres de Banksy / PERE TORDERA

651x366 Algunes de les reproduccions d'obres de Banksy a l'exposició / PERE TORDERA Algunes de les reproduccions d'obres de Banksy a l'exposició / PERE TORDERA

651x366 Reproducció de 'No future' / PERE TORDERA Reproducció de 'No future' / PERE TORDERA

651x366 Reproducció de 'Kissing cops' a l'exposició / PERE TORDERA Reproducció de 'Kissing cops' a l'exposició / PERE TORDERA

Contra la desigualtat i la guerra

Les rates són recurrents en l'imaginari de l'artista, que utilitza aquests animals per carregar contra l'opressió i la discriminació de classes. Banksy dibuixa rates amb maletí i corbata, d'altres que esborren grafits i que avisen de l'apocalipsi imminent. "Són el símbol de la hipocresia, dels socialistes que criden per la igualtat però després beuen xampany i mengen caviar", assenyala el comissari. A l'exposició es poden veure reproduccions de grafits que han desaparegut, ja sigui perquè algú els ha robat o perquè han sigut coberts, com és el cas d' Out of bed rat ( La rata fora del seu llit), que originàriament es trobava a Los Angeles però que va ser desmantellada i traslladada a Brooklyn.

La mostra culmina amb les reproduccions de les obres de Banksy a Palestina, on també hi ha The Walled Off Hotel, que l'artista va decorar i del qual se'n pot veure una habitació reproduïda amb la imatge d'un israelià i un palestí fent una guerra de coixins. El pacifisme i l'antimilitarisme són els grans protagonistes dels grafits de l'artista a Jerusalem i a Betlem, on hi ha Flower thrower ( Llançador de flors), Girl frisking soldier ( Nena escorcollant el soldat) i Armored dove of peace ( Colom de la pau armat). A l'Espacio Trafalgar, aquestes obres ocupen una paret llarga i grisa imitant el mur que Israel va construir a Cisjordània.