Poesia contra la pandèmia per inaugurar el Grec

Com la gran majoria de companyies escèniques d’Europa, Baró d’Evel va passar la primavera a casa, sense poder treballar. La crisi sanitària provocada pel coronavirus va obligar Camille Decourtye i Blaï Mateu –les dues ànimes de Baró d’Evel– a una experiència insòlita per als artistes. "Era la primera vegada des que vam acabar l’escola de circ que passàvem tres mesos a casa", explica Mateu. "Però va ser rebre la trucada de Cesc Casadesús [el director del Festival Grec] i, de sobte, tornar a imaginar", afegeix Decourtye. El repte per a la companyia era majúscul: crear l’espectacle inaugural del Festival Grec amb poc temps de marge, els artistes confinats, molt poques possibilitats d'assajar i tota la incertesa que envolta la realitat actual a causa de la pandèmia.

A tocar! serà el primer espectacle que es representa a Barcelona per a una platea de 800 persones des que es va decretar l’estat d’alarma el març passat. Celebrar aquesta fita no es podia fer sense poesia. "Ens hem aturat, hem posat distància i ens hem plantejat què té valor, què importa al món en què vivim. El filtre que ens imposava la velocitat diària ha marxat, i ens hem adonat de tot el que és absurd", reflexiona Decourtye. La companyia defensa que el coronavirus empeny la societat "cap a un exercici de transformació col·lectiva" i que aquest canvi "no es pot fer sense poesia". Per això, A tocar! serà una fusió d’estils i llenguatges al voltant "de tot el que necessitem i que no té nom", diu Decourtye.

Una gran família artística

Per dur a terme aquesta experiència col·lectiva, Baró d’Evel ha buscat les complicitats d’aliats com l’artista visual Frederic Amat, el pallasso Tortell Poltrona –pare de Blaï Mateu–, l’actriu Imma Colomer, la bailaora María Muñoz i els músics Refree i Lina. També hi participaran el guitarrista Nicolas Lafourest i la filòsofa Marina Garcés, que ha escrit un text que recitarà Colomer. "Hem creat un grup amb gent de totes les generacions. Des d'Imma Colomer fins a la nostra filla Rita, de sis anys", explica Mateu. Roc Mateu s’encarregarà del so i Cube.bz farà el disseny de la il·luminació.

El procés de creació del muntatge "ha estat absolutament oposat" al que la companyia estava acostumada, ja que ho han hagut de fer tot a distància i pràcticament sense poder assajar junts. "Tothom vindrà a fer el que sap fer. Era important barrejar-se, unir-se amb tota aquesta gent que són font d’inspiració", assenyala Mateu. Les participacions artístiques estaran "encadenades de manera orgànica" i reflexionaran al voltant de "la necessitat de compartir i reinventar-se en un moment d’inflexió". La creació del muntatge també els ha permès "renovar els lligams amb la família catalana", que els queda més lluny, ja que la companyia està instal·lada a França.

L’espectacle es representarà el 30 de juny i l’1 de juliol al Teatre Grec, que ja està habilitat per garantir un metre i mig de distància entre espectadors. La funció inaugural estarà dedicada a tots els professionals de serveis essencials que han treballat per combatre la pandèmia, com ara els metges i les infermeres, que seran el públic d’aquesta primera representació. "Tindrem el millor de Catalunya a banda i banda de l’escenari", diu Casadesús. Per compensar les limitacions d'aforament, aquest any el muntatge també es podrà veure en directe a través de Betevé, tant des de la televisió tradicional com per internet.

Una obra "espontània i instintiva"

A diferència dels seus anteriors muntatges, com Là i Falaise, en aquesta ocasió les circumstàncies han obligat Baró d’Evel a actuar amb una escenografia molt simple. "Pràcticament no hi haurà res a l’escenari, més enllà dels artistes i un micròfon. Frederic Amat aprofitarà la pedra del Teatre Grec per fer-hi projeccions", avança Mateu. Serà una creació "espontània i instintiva", que "posarà el focus en les coses petites" per anar a l'essència de cada llenguatge. "A vegades hem treballat amb urgència, però aquest cop hem batut el rècord", diu Mateu.

Mentre que amb Falaise Baró d'Evel explorava el concepte de caiguda, ara la companyia posa el focus en la idea d'aixecar-se, de tirar endavant i de celebrar la vida. Per això estarà plantejat com una festa davant la possibilitat de tornar a actuar. "Som capaços de tot, del pitjor però també del millor", afirma Decourtye, i Mateu afegeix: "L'espectacle vol ser una manera de generar energia, de reconnectar els uns amb els altres i de no donar-ho tot per perdut".