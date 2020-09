La pel·lícula georgiana 'Beginning' triomfa al Festival de Sant Sebastià

La pel·lícula georgiana Beginning, de Dea Kulumbegashvili, ha recollit aquest dissabte un bon grapat de premis al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El film s'ha endut la Concha d'Or, el guardó més cobejat del certamen, i el premi a millor direcció. El Festival de Sant Sebastià reconeix així la radicalitat i l'originalitat de Beginning, que relata l'atac d'un grup extremista a una comunitat de testimonis de Jehovà d'un petit poble de Geòrgia. La intèrpret Ia Sukhitashvili, protagonista de la pel·lícula, ha estat reconeguda amb la Concha de Plata a millor actriu pel seu paper com a esposa del líder de la comunitat que és atacada i que veu com el seu món naufraga lentament. A més, el film també ha obtingut el premi a millor guió per a Kulumbegashvili i Rati Oneli.

Els intèrprets Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang i Lars Ranthe han estat reconeguts amb la Concha de Plata a millor actor per la seva feina a Druk, un film danès en què els quatre protagonistes tenen el repte de mantenir la taxa d'alcohol al seu cos al mateix nivell durant el seu dia a dia. El jurat ha reconegut amb el premi especial el documental Crock of gold, produït per Johnny Depp i dirigit per Julien Temple. El documental relata la vida del músic Shane MacGowan, el carismàtic i inimitable líder de The Pogues.

El japonès Yuta Tsukinaga ha estat guardonat amb el premi a millor fotografia per Nakuko wa ineega, mentre que el premi del públic ha recaigut en la pel·lícula britànica The father, de Florian Zeller. El premi La Otra Mirada ha estat per a Never Rarely Sometimes Always de la nord-americana Eliza Hittman, i la mexicana Fernanda Valadez ha aconseguit el premi Horizontes per Sin señas particulares.