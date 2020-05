Els 'bestsellers' de R.J. Palacio, amb l'ARA

Des que va publicar Wonder el 2012, l'escriptora novaiorquesa R.J. Palacio no ha parat de recollir èxits. Amb Wonder, la història de l'August –un noi que té una deformitat facial rara–, es va convertir en un fenomen de la literatura juvenil poc després d'arribar a les llibreries i, des d'aleshores, s'ha traduït a desenes de llengües arreu del món. Després d'aquell triomf, Palacio va seguir explorant les vides dels adolescents que protagonitzaven Wonder i en Ocell blanc va donar veu al Julian, el noi que feia la vida impossible a l'August a classe.

L'escriptora també aprofundeix en l'assetjament escolar a la novel·la L'Auggie i jo, que explica els fets des de tres punts de vista diferents –el de l'assetjador, l'amic de la víctima i una companya de classe-. A Plutó, Palacio s'endinsa en la relació entre dos amics que s'han distanciat amb el temps i a Charlotte entra, per primera vegada, en la vida d'una protagonista femenina, la Charlotte, que explica com viu l'assetjament a classe.

Les cinc novel·les de R.J. Palacio són una porta d'entrada al món dels adolescents que pateixen assetjament escolar, però també al dels companys que en són testimonis i al dels assetjadors. Amb una mirada plena de tendresa, Palacio crea històries protagonitzades per herois atípics que han entusiasmat milers de lectors. Els seus llibres es podran aconseguir des d'aquest dimarts fins al 24 de maig amb l'ARA en format digital. En paral·lel, Wonder també estarà disponible en paper als quioscos.

