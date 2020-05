Es quadrupliquen els préstecs de continguts digitats a les biblioteques públiques

La impossibilitat d'anar a buscar o tornar llibres, pel·lícules i revistes a les biblioteques públiques catalanes per culpa de la pandèmia ha fet augmentar considerablement el préstec de continguts digitals a l' eBiblio, que actualment té 100.000 títols al seu fons. Durant les primeres setmanes de confinament, 3.781 persones van sol·licitar el carnet virtual a la província de Barcelona. És a dir, una mitjana diària de 75 persones.

Aquest increment dels usuaris i de les operacions virtuals va ser constant fins al 27 d'abril, quan es va permetre que els infants sortissin al carrer. Aleshores hi va haver una petita davallada. Tot i així, el préstec de continguts virtuals continua sent molt més elevat que abans de la pandèmia. Del 4 al 10 de maig, a les biblioteques públiques de la província de Barcelona es van fer una mitjana de 4.027 transaccions digitals diàries. Durant els mesos previs al confinament, la mitjana diària era de 989 transaccions.

En l'àmbit general de l'Estat aquest increment també s'ha produït. Segons dades del ministeri de Cultura i Esports, que és el que va promoure la creació de la plataforma eBiblio, durant els mesos de març i abril es van fer 794.797 préstecs virtuals.

El ministeri de Sanitat preveia que a partir de l'11 de maig es poguessin obrir gradualment les biblioteques. Però la majoria no començaran a fer-ho fins al juny.

Els responsables de les biblioteques catalanes decideixen no obrir l'11 de maig i ho faran a partir del juny

Quan ho facin, ho faran per etapes. Primer s'adequaran les instal·lacions i s'adaptaran els serveis, i en una segona fase es començaran a prestar documents, amb prèvia reserva. També es podran tornar documents en préstec en espais "especialment habilitats". En una fase posterior es permetrà un accés limitat als espais. I, posteriorment, es recuperaran els programes d'activitats culturals i serveis de formació.



La Xarxa de Biblioteques es prepara per a la fase 1

Mentre no obren les portes, moltes activitats s'han adaptat al confinament i es fan de manera virtual. Per exemple, es llegeixen contes per telèfon als col·lectius més vulnerables, mentre que abans un grup de voluntaris anaven a les cases de les persones que no podien desplaçar-se a les biblioteques.

Novel·les a cau d'orella per als més vulnerables

A més, hi ha sessions de contes en línia en directe a Instagram amb els rondallaires que habitualment recorren les 40 biblioteques de la ciutat explicant històries. Hi ha clubs de lectura virtual o iniciatives com la de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, que ha organitzat un nou joc sobre còmic, o la proposta de la Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero, que recull les vivències i experiències de confinament dels veïns.