'Un blanco, blanco día', de Hlynur Pálmason, guanya el premi Talents del festival D'A

La pel·lícula islandesa Un blanco, blanco día del director Hlynur Pálmason ha guanyat el premi Talents al millor film del festival D'A, un guardó dotat amb 10.000 euros. La pel·lícula és un thriller amb aires existencials que s'ha convertit en una de les revelacions del cinema islandès actual. El jurat, format per Belén Funes, José Luis Cienfuegos i Javier Ginés, ha lloat el film per "la seva precisa i emocionant representació de la ràbia enmig del gel". També ha afegit que "és una pel·lícula plena d'idees" que forma part d'un "cinema poderós i pròxim".

En paral·lel, el festival ha concedit una menció al film britànic Nocturnal de la directora Nathalie Bianchieri i protagonitzat per Cosmo Jarvis. El premi de la crítica se l'ha endut la pel·lícula algeriana Abouy Leila, el debut en la direcció d'Amin Sidi-Boumédine. El jurat (format per Imma Merino, Anna Petrus i Ramón Alfonso) ha destacat el film "per la seva capacitat d'arriscar-se amb imatges que transiten entre les coses reals i les simbòliques, qüestionant una forma de masculinitat lligada a l'exercici de la violència". Els crítics han concedit una menció al film espanyol La Mami, de la directora Laura Herrero Garvin.

El festival D'A, que projecta el millor cinema d'autor de l'últim any, donarà a conèixer aquest dilluns els premis del públic a millor llargmetratge i millor curtmetratge, una vegada s'hagi fet el recompte de vots dels espectadors a través de la plataforma Filmin. Aquest any, el D'A s'ha celebrat del 30 d'abril al 9 de maig de manera virtual a causa de la crisi sanitària del coronavirus.