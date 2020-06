Un dramàtic 'thriller' nòrdic i les altres estrenes del cap de setmana

'UN BLANCO, BLANCO DÍA'

Un drama intens sobre un home ferit a la gèlida Islàndia

El rostre abrupte d'Ingvar Eggert Sigurdsson, un dels actors més identificables de la nova onada de cinema islandès, és la clau de volta que sosté aquest remarcable drama al voltant del cataclisme interior que sotraga l'expolicia Ingimundur quan intueix que la seva esposa morta en un accident li feia el salt. Sigurdsson encarna aquí l'accepció europea del tipus d'aparença dura i tarannà circumspecte, però cor tou amb la seva neta Salka, que podria aparèixer en un western o un film d'acció crepuscular amb Clint Eastwood o Mel Gibson. A l'inici, de fet, Un blanco, blanco día pren cert to de thriller nòrdic al voltant del misteri que de sobte envolta la dona desapareguda del protagonista. Però el film no tarda en consolidar-se com un drama masculí que ressegueix com Ingimundur, àvid de venjança, comença a caure perillosament a la manera d'aquelles pedres rodolants que acaben convertides en allau. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 26 de juny

'PERSONAL ASSISTANT'

Les bones intencions no redimeixen aquesta lleu comèdia melòmana

“¿Saps amb quantes productores he treballat en tota la meva trajectòria?”, pregunta la diva del R&B Grace Davis a la Maggie, la seva assistent i aspirant a col·laboradora artística. El silenci que segueix a aquest interrogant retòric és prou eloqüent sobre la voluntat visibilitzadora de Personal assistant. El film retrata una indústria musical en què els homes encara creuen que tenen potestat per decidir el lloc que ha d’ocupar una cantant, i posa el focus de manera específica en la pràctica inexistència de dones al control d’una cabina de gravació. Incomprensiblement, el genèric i anglosaxó títol espanyol –l'original era The high note– sembla menysprear les aspiracions de la protagonista. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 26 de juny

'FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE EUROVISIÓN: LA HISTORIA DE FIRE SAGA'

Will Ferrell parodia el concurs musical en una divertida comèdia que celebra l'extravagància

Enguany, el Festival d’Eurovisió s’ha cancel·lat pel coronavirus, però l’esperit d’aquest gran concurs de les músiques nacionals europees, representació hiperbòlica i extravagant del pop rock i el dance pop del continent, manté encesa la flama gràcies a l’empenta d’un nord-americà, el còmic Will Ferrell, productor, coguionista i protagonista de Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga. Malgrat que a priori la idea sona a acudit amb mala llet, l’aproximació de Ferrell al popular concurs musical és segurament el millor film que es podria haver fet, perquè ret homenatge des de fora a aquesta fastuosa trobada artística i alhora festeja els aspectes folklòrics més kitsch de la competició amb una mirada divertidíssima i sense cap ironia maliciosa. Segueix llegint. Disponible a Netflix a partir del 26 de juny

'UNO PARA TODOS'

David Verdaguer és un 'xèrif' en aules turbulentes a 'Uno para todos'

El començament d' Uno para todos té un cert aire de western. Un personatge solitari arriba de matinada a un poble: és un foraster que no gasta cap paraula de més, el seu passat només li pertany a ell i el seu objectiu és complir una missió, no fer-hi amics. Però el personatge de David Verdaguer no és un cowboy ni un xèrif, sinó un mestre, l'Aleix, preparat per cobrir la baixa d'una professora embarassada al centre de primària d'un poble aragonès. Som, doncs, en una pel·lícula del subgènere aules turbulentes, en què els conflictes del mestre protagonista es barregen amb els dels estudiants a qui imparteix classes, un tipus d'història que a Espanya sol estar confinat a l'àmbit televisiu. “Als països anglosaxons i sobretot a França els cineastes tenen molt clar que l'escola és un gran detector dels nostres problemes com a societat, i potser també de les possibles solucions, però per alguna raó aquí es fan moltes menys pel·lícules d'aquest gènere”, comenta el director d' Uno para todos, David Ilundain, també responsable d'una de les escasses incursions del cinema espanyol en l'arena política amb noms i cognoms, B, que recreava el judici a Luis Bárcenas. Segueix llegint. A partir del 25 de juny al BCN Film Fest